Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn người phụ nữ buộc tay mình vào tay con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử trong đêm.

Tổ công tác công an phường Bạch Đằng tiếp cận, động viên 2 mẹ con chị L. Ảnh: VOV

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 0h15 phút ngày 8/12, trong lúc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đến khu vực cầu Xi Măng, tổ công tác thuộc Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) phát hiện 1 phụ nữ cùng 1 bé trai đứng trên lan can cầu, bên cạnh có chiếc xe máy đổ nghiêng. Đặc biệt, tay của người phụ nữ bị buộc với tay bé trai bằng sợi dây, nghi vấn có dấu hiệu nhảy cầu tự tử.

Nhận thấy sự việc có tính chất nguy hiểm, tổ công tác đã khéo léo tiếp cận người phụ nữ, tháo sợi dây buộc và đưa 2 mẹ con đến vị trí an toàn.

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác làm công tác tâm lý, người phụ nữ đã bình tĩnh lại và cho biết tên là T.T.L. (sinh năm 1999, trú phường Bạch Đằng), còn cháu bé tên N.P.B.A. (sinh năm 2021), con trai chị. Chị L. cũng cho biết, do chồng mới chết cách đây gần 3 tháng, hoàn cảnh nhiều khó khăn và những tác động tiêu cực khác nên chị có ý định cùng con trai quyên sinh.

Tổ công tác công an phường Bạch Đằng đã đưa 2 mẹ con chị L. về trụ sở Công an phường, tiếp tục động viên, thuyết phục, đồng thời liên hệ với người thân trong gia đình đến đón mẹ con chị L. về an toàn.