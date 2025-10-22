Nhiều sân bay ảnh hưởng trực tiếp bão số 12

Nhiều sân bay khu vực miền Trung nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, Cục Hàng không yêu cầu toàn ngành sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhiều sân bay ở miền Trung dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão số 12. Ảnh: Diệp Anh.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen), Cục Hàng không vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo dự báo, các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai sẽ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong khi Pleiku và Phù Cát được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động ứng phó khi thời tiết có biến động bất thường.

Cục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, các cảng hàng không phải triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với công trình đang thi công tại sân bay Chu Lai và Phù Cát, Cục Hàng không đề nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão. Song song đó, xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền, có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão, đề nghị các đơn vị bố trí trực 24/24, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Cục còn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Ngoài ra, cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cảng vụ Hàng không miền Trung được giao nhiệm vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.