Bộ Xây dựng kích hoạt phương án khẩn, ứng phó bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ Xây dựng phát công điện khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi triển khai đồng loạt biện pháp ứng phó.

Theo công điện của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh và lực lượng địa phương rà soát, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bố trí phao tiêu, rào chắn tại những điểm ngập, sạt lở; chuẩn bị máy móc, vật tư dự phòng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt ngay cả trong điều kiện xấu.

Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở Xây dựng rà soát, cắm biển cảnh báo, bố trí phao tiêu, rào chắn tại những điểm ngập, sạt lở. Ảnh minh họa: Báo Cao Bằng.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường tuần tra, gác tại những vị trí xung yếu như cầu, hầm, khu vực đèo dốc, nơi có nguy cơ sạt trượt, lũ quét; sẵn sàng dừng tàu, giãn tàu, chuyển tải hành khách khi cần thiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trên biển, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các cảng vụ và trung tâm cứu nạn hàng hải kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, duy trì liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện còn hoạt động trên vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam được chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh lịch bay linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay. Các sân bay trong vùng ảnh hưởng được yêu cầu rà soát hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy bay để sẵn sàng ứng phó sự cố.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu triển khai ngay phương án bảo vệ công trình, gia cố khu vực thi công, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục nhanh hậu quả sau mưa bão.

Cục Hàng không Việt Nam được chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết bão số 12, điều chỉnh lịch bay linh hoạt. Ảnh minh họa: VNA.

Tại địa phương, Sở Xây dựng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được yêu cầu kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; bố trí lực lượng, thiết bị ứng trực 24/24. Các đơn vị cây xanh đô thị phải khẩn trương tỉa cành, hạ cây có nguy cơ gãy đổ và chuẩn bị nhân lực thu dọn kịp thời để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu toàn ngành duy trì chế độ trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của bộ để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương khi có sự cố xảy ra.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 20/10, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Dự báo từ ngày 23 đến 30/10, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ lên mức báo động 3 hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Người dân khu vực Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.