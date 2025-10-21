Màn đối thoại gây bão của Fabregas

Đoạn video ghi lại bài phát biểu đầy cảm xúc của HLV Cesc Fabregas trước các cầu thủ Como đang được lan truyền mạnh mẽ.

Hình ảnh gây sốt của Fabregas với bài phát biểu sau trận thắng Juventus.

Trên sân nhà, các học trò của Fabregas thi đấu kiên cường và xuất sắc hạ gục Juventus 2-0 ở vòng 7 Serie A hôm 19/10, qua đó vượt mặt chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Fabregas cùng toàn đội tập trung thành vòng tròn giữa sân, và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có bài phát biểu đầy cảm xúc trước mặt học trò.

Phát biểu bằng tiếng Anh, Fabregas nói: "Tôi chỉ có một từ thôi, tự hào! Tôi rất tự hào về các bạn. Dù là 1 phút, 10 phút hay 20 phút, tôi không quan tâm. Chúng ta phải có tinh thần chiến đấu đó để chiến thắng tại CLB này. Cảm ơn tất cả, hãy tiếp tục tiến lên!".

Những lời nói dõng dạc của Fabregas khiến các cầu thủ Como hô vang trong niềm phấn khích, còn khán giả trên khán đài cũng không ngừng reo hò cổ vũ.

Đáng chú ý, trước trận đấu, HLV Igor Tudor của Juventus từng mỉa mai: "Como chỉ là một CLB nhỏ nhưng tiêu rất nhiều tiền, và các cầu thủ đều do Fabregas lựa chọn".

Đáp lại, Fabregas khẳng định: "Tôi tôn trọng Juventus và Tudor, nhưng chúng tôi đang sống trong một thực tế khác. Ở Juventus, ông ấy phải luôn chiến thắng. Còn chúng tôi, chiến thắng là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng".

Với tinh thần đoàn kết do Fabregas tạo dựng, Como đang quyết tâm tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.

