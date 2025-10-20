Bão Fengshen tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km

Dự báo đến 13h ngày 21/10, bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Hướng di chuyển của bão số 12 - bão Fengshen. Ảnh: nchmf.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 12 tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km.

Hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 13h ngày 21/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng suy yếu. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 23/10, bão trên đất liền thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cảnh báo từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 mm biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.