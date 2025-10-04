Chuỗi Pizza 4P's 'Mỹ tiến'

Pizza 4P’s chuẩn bị ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Brooklyn (New York, Mỹ), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng quốc tế của thương hiệu này.

Chuỗi nhà hàng Pizza 4P's chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên tại Brooklyn (New York, Mỹ). Ảnh: Pizza 4P's.

Cửa hàng tại Brooklyn cũng sẽ là chi nhánh quốc tế thứ 5 của Pizza 4P’s, sau Nhật Bản, Campuchia, Indonesia và Ấn Độ, theo Inside Retail.

Nhân dịp ra mắt thị trường Mỹ, công ty cũng đã mở đơn tuyển dụng vị trí Tổng quản lý (GM) để điều hành cửa hàng chủ lực này.

Nổi tiếng với triết lý "từ nông trại đến bàn ăn" và sản phẩm phô mai tự sản xuất tại chỗ, chuỗi nhà hàng pizza thủ công được kỳ vọng mang đến nhiều điều mới mẻ tại một trong những thị trường ẩm thực cạnh tranh nhất thế giới.

Đáng chú ý, cửa hàng tại Brooklyn được kỳ vọng là nơi thử nghiệm mô hình vận hành và mức độ đón nhận của khách hàng tại Mỹ. Đây cũng là cơ sở cho kế hoạch mở rộng tiếp theo của chuỗi pizza nổi tiếng Việt Nam.

Pizza 4P's do vợ chồng ông Yosuke Masuko và bà Sanae Takasugi sáng lập với nhà hàng đầu tiên ở TP.HCM từ năm 2011. Đến tháng 3/2015, Công ty TNHH Pizza 4PS ra đời với vốn 5 tỷ đồng do 2 cá nhân góp là ông Vũ Tất Minh Uy (giữ chức Giám đốc) đóng góp 95% vốn và bà Nguyễn Thụy Yến Nhi góp 5% vốn.

Vào năm 2015, vốn điều lệ của công ty tăng lên 6,25 tỷ đồng , có thêm sự góp vốn từ CTCP Hạt giống Bán lẻ Việt Nam - Seedcom nắm 20%, ông Uy và bà Nhi giảm sở hữu lần lượt còn 76% và 4%.

Sau nhiều lần tăng vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, CTCP Pizza 4PS chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn trong nước thành doanh nghiệp có vốn nước ngoài chi phối.

Năm 2022, sau khi Mekong Capital thoái vốn khỏi Pizza 4P's, Cool Japan - một quỹ liên kết của chính phủ Nhật Bản nhằm quảng bá văn hóa nước này - công bố đầu tư 10 triệu USD .

Với số vốn này, 4P's được kỳ vọng quảng bá các nguyên liệu Nhật Bản như okahijiki, tôm sakura, tôm hồng nhỏ.

Hiện, 4P's đang vận hành 40 nhà hàng trên toàn thế giới. Trong đó, chuỗi nhà hàng có 35 chi nhánh Việt Nam đặt tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Bên cạnh đó, công ty cũng quản lý các thương hiệu nhượng quyền toàn cầu như IPPUDO và ABOUT LIFE COFFEE BREWERS

Năm 2021, thương hiệu đã vươn ra quốc tế với việc mở cửa hàng tại Campuchia, sau đó khai trương tại Ấn Độ cùng Nhật Bản vào năm 2023.