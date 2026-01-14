Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuất hiện công ty hàng không mới vốn chỉ 10 tỷ, ông chủ sinh năm 1993

  • Thứ tư, 14/1/2026 05:54 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

LOTHA Airlines là công ty hàng không mới được thành lập tại tỉnh Đồng Nai, trong đó vốn đăng ký là 10 tỷ đồng, do CEO sinh năm 1993 làm cổ đông chi phối.

Hình ảnh được LOTHA Airlines sử dụng trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: L.A.

Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines).

Trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp, LOTHA Airlines cho biết định hướng chiến lược của hãng gắn liền với sự phát triển của sân bay Long Thành, đặt mục tiêu kết nối Việt Nam với các trung tâm tài chính quốc tế.

"Chúng tôi tạo nên chuẩn mực mới trong lĩnh vực hàng không nhờ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Mang đến trải nghiệm bay an toàn, cao cấp và tinh tế với sự tận tâm và chuyên nghiệp từ phi công cho đến đội ngũ tiếp viên hàng không", hãng tự giới thiệu.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, LOTHA Airlines được thành lập ngày 4/8/2025, với mã số doanh nghiệp 3801327820.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, khu vực nằm gần dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của LOTHA Airlines nằm ở quy mô vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty hàng không này chỉ có vốn điều lệ đăng ký 10 tỷ đồng, con số rất khiêm tốn so với các quy định về vốn tối thiểu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không.

Về cơ cấu sở hữu, LOTHA Airlines có 5 cổ đông sáng lập đều là cá nhân, không ghi nhận sự tham gia của các tổ chức tài chính hay tập đoàn kinh tế lớn trong danh sách góp vốn ban đầu.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn là cổ đông chi phối khi nắm giữ 96% vốn điều lệ, tương đương 9,6 tỷ đồng. Bốn cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Sơn Bình (góp 250 triệu đồng) và ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước, ông Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng.

Ngoại trừ ông Nguyễn Văn Sỹ có địa chỉ tại TP.HCM, các cổ đông còn lại đều đăng ký địa chỉ thường trú tại ấp Thái Dũng, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, cùng địa phương với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của LOTHA Airlines là ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT.

Ngoài vai trò tại LOTHA Airlines, ông Sơn hiện còn là đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, CTCP So Cas Holdings, CTCP Hàng tiêu dùng SOBI, CTCP FPA Dining và CTCP SMP Healthcare.

Trước đó, thông tin cá nhân của CEO 9X này gắn với CTCP Hà Mỵ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hạt điều tại Đồng Nai.

Diệu Thanh

