Ông Trump có thể công bố Chủ tịch Fed mới trước Giáng sinh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước kỳ nghỉ lễ.

Ông Trump có khả năng công bố người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell vào Giáng sinh. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent, người phụ trách quá trình tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho hay ông vẫn còn một buổi phỏng vấn cuối và chưa sẵn sàng dự đoán người sẽ được chọn.

Ai sẽ là tân Chủ tịch Fed?

"Tôi nghĩ khả năng rất cao Tổng thống Donald Trump sẽ công bố danh tính Chủ tịch Fed mới trước thềm Giáng sinh. Đó là đặc quyền và ông ấy có thể công bố trước kỳ nghỉ Giáng sinh hoặc đầu năm mới. Tuy nhiên, mọi thứ đang tiến triển rất tốt", ông Bessent nói.

Thời gian qua, ông Trump liên tục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Fed và ông Powell.

Thậm chí gần đây, ông nói rằng bản thân "rất muốn" sa thải ông Powell và thúc giục Bessent làm việc với Chủ tịch Fed để cơ quan này giảm lãi suất điều hành.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Trước thời điểm đó, ông được dự báo phải đối mặt với tình hình chia rẽ nội bộ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Dựa trên tuyên bố gần đây của Thống đốc Fed New York John Williams, thị trường phần lớn kỳ vọng FOMC sẽ thông qua lần cắt giảm lãi suất thứ 3 liên tiếp tại cuộc họp tháng 12.

Trong lúc này, ông Bessent vẫn tiếp tục phỏng vấn các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed.

Danh sách cuối cùng được cho là bao gồm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, cựu Thống đốc Kevin Warsh, Giám đốc điều hành BlackRock Rick Rieder cùng 2 Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller và Michelle Bowman.

Bessent cho biết ông hình dung Fed sẽ đảm nhận một vai trò khác so với vị thế mà cơ quan này đang nắm giữ đối với nền kinh tế và thị trường tài chính kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần đơn giản hóa mọi thứ. Đã đến lúc Fed cần lùi lại phía sau như trước đây để giữ ổn định và phục vụ người dân Mỹ", ông nhấn mạnh.

Cắt giảm mạnh việc làm ở khu vực tư nhân

Hiện, các thành viên thuộc phe "diều hâu" cho rằng mức lãi suất hiện tại đang chứng minh chính sách của Fed có thể ứng phó tốt với một loạt kịch bản và cân bằng rủi ro đối với nhiệm vụ kép - tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả.

Ngược lại, phe “bồ câu" lại ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất. Đối với các thành viên thuộc phe này, nguy cơ suy thoái và mất việc làm là mối đe dọa lớn hơn và họ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn để ngăn chặn một cú sụp đổ kinh tế.

Ngày 25/11 (giờ địa phương), trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trên Fox Business, Thống đốc Fed Stephen Miran, người thuộc phe "bồ câu" cho biết sự suy yếu của thị trường lao động đang diễn ra do mức trần lãi suất ngắn hạn mà Fed đặt ra.

Ông Stephen Miran cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng dần. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng tỷ lệ thất nghiệp đang tăng dần, và đó là hệ quả của chính sách tiền tệ đang quá thắt chặt", ông Miran nói.

Cùng ngày, báo cáo của ADP cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu khi tốc độ sa thải tăng lên trong 4 tuần gần đây.

ADP cho biết các doanh nghiệp tư nhân đã sa thải trung bình 13.500 việc làm/tuần chỉ trong vòng 4 tuần qua, tăng mạnh so với mức 2.500 việc làm bị cắt giảm trong báo cáo cập nhật tuần trước.

Trong bối cảnh chính phủ đóng cửa khiến nhiều báo cáo kinh tế bị trì hoãn, những dữ liệu thay thế như báo cáo của ADP đang giúp "lấp đầy" khoảng trống thông tin.

Các cơ quan nhà nước như Cục Thống kê Lao động (BLS) và Cục Phân tích Kinh tế (BEA) đã đưa ra lịch công bố dữ liệu điều chỉnh, trong khi những báo cáo then chốt như số liệu việc làm phi nông nghiệp hàng tháng sẽ phải chờ đến tháng 12.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà hoạch định chính sách của Fed không có nhiều dữ liệu quen thuộc để dự báo trong cuộc họp diễn ra ngày 9-10/12 sắp tới.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số quan chức Fed đã lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng và hiện nghiêng mạnh về khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tới.

"Với báo cáo việc làm tiếp theo được dời sang ngày 16/12 và báo cáo CPI ngày 18/12, tôi cho rằng gần như không có yếu tố nào trong lịch công bố dữ liệu có thể cản trở một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo vào ngày 10/12", nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs Jan Hatzius nhận định.

Khi các báo cáo được công bố dồn dập trở lại, Hatzius dự đoán những chỉ báo thay thế sẽ cho thấy tình trạng mất việc tái diễn trong tháng 10.

Dù vậy vào tuần trước, BLS công bố 119.000 việc làm đã được bổ sung trong tháng 9 và đây cũng là mức cao hơn so với dự kiến trước đó.

Hiện, nhóm phân tích của Goldman dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và tiếp tục hạ thêm 2 lần, mỗi lần 0,25%, trong năm 2026.