Bất ngờ về thị trường lao động Mỹ

Số liệu việc làm tại các doanh nghiệp tư nhân Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo, giúp xoa dịu các lo ngại về thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Trong tháng 10, số liệu việc làm tại các doanh nghiệp tư nhân Mỹ tăng cao hơn dự báo. Ảnh: Reuters.

Trong tháng 10, các công ty tư nhân Mỹ đã bổ sung thêm 42.000 việc làm, sau mức giảm 29.000 việc làm của tháng trước đó, đồng thời số liệu chính thức cũng vượt dự báo đồng thuận của Dow Jones.

Đáng chú ý, ADP cho biết số liệu tháng 9 cũng đã được điều chỉnh, với số việc làm bị cắt giảm ít hơn 3.000 so với báo cáo ban đầu, theo CNBC.

Theo đó, nhóm ngành thương mại, vận tải và tiện ích đã tạo thêm 47.000 việc làm mới, giúp bù đắp sự sụt giảm ở nhiều lĩnh vực khác. Lĩnh vực giáo dục và dịch vụ y tế tăng 26.000 việc làm, còn hoạt động tài chính tăng thêm 11.000 việc làm.

Dù lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), các ngành liên quan đến dịch vụ thông tin lại giảm 17.000 việc làm, trong khi nhóm dịch vụ chuyên môn và kinh doanh giảm 15.000 và sản xuất mất 3.000 việc làm - lĩnh vực vẫn gặp khó khăn dù Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất nội địa.

Toàn bộ số việc làm mới đều đến từ các doanh nghiệp từ 250 lao động trở lên, với 76.000 vị trí được bổ sung. Ngược lại, các doanh nghiệp nhỏ lại mất 34.000 việc làm trong tháng 10. Theo bà Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, đây là diễn biến đáng chú ý bởi doanh nghiệp nhỏ thường chiếm tới 3/4 tổng số việc làm trong nền kinh tế Mỹ.

"Các tập đoàn lớn luôn xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng doanh nghiệp nhỏ mới là động lực chính của thị trường việc làm. Vì vậy, điểm yếu ở nhóm doanh nghiệp nhỏ vẫn là một mối lo ngại và đó là một trong những lý do khiến quá trình phục hồi diễn ra khá chậm", bà nói thêm.

Tuy tình hình việc làm khá ảm đạm, mức lương của người lao động Mỹ vẫn tiếp tục đi lên. Cụ thể, thu nhập của nhân sự tiếp tục làm công việc cũ tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong khi những người chuyển việc ghi nhận mức tăng 6,7%.

Bà Richardson cũng nhận định từ tháng 7 đến nay, các nhà tuyển dụng tư nhân đã lần đầu bổ sung việc làm trong tháng 10 nhưng mức tuyển dụng vẫn khiêm tốn so với hồi đầu năm. Mức lương tăng trưởng ổn định hơn một năm qua cho thấy cung - cầu lao động đang cân bằng.

Theo dữ liệu của ADP, tăng trưởng việc làm trung bình năm nay đạt khoảng 60.000 việc/tháng và có phần chậm lại trong nửa cuối năm.

Báo cáo ADP thường được công bố vào thứ Tư đầu tiên của tháng và thường đến sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp chính thức của Cục Thống kê Lao động (BLS). Tuy nhiên, BLS buộc phải tạm ngừng thu thập và công bố dữ liệu do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Trong trường hợp báo cáo của BLS được công bố, Phố Wall dự kiến số việc làm sẽ giảm 60.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ lo ngại về thị trường lao động, đồng thời cho rằng vấn đề này cần được ưu tiên hơn các mục tiêu về lạm phát. Tuần trước, Fed đã giảm lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất điều hành về khoảng 3,75-4%.