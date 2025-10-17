Tin vui với chủ đầu tư Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, qua đó giảm thời gian chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhomes Green Paradise) thuộc nhóm công trình được miễn cấp phép xây dựng theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản trả lời CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ (thành viên của Tập đoàn Vingroup) - chủ đầu tư dự án - về đề nghị xin giấy phép cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao thông.

Sở Xây dựng cho biết theo quy định tại Luật Đường sắt 2025 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020, các công trình trong dự án đầu tư đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt sẽ không phải xin giấy phép xây dựng.

Hiện, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý gồm quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, các quyết định giao và điều chỉnh đất, quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm duyệt PCCC, đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Sở đánh giá việc miễn giấy phép sẽ rút ngắn quy trình chuẩn bị đầu tư, giúp chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Đây sẽ là yếu tố nền tảng cho giai đoạn đầu của dự án đô thị lấn biển quy mô gần 2.870 ha.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tên thương mại là Vinhomes Green Paradise, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào ngày 19/4. Dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM mới với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển.

Vinhomes Green Paradise được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch biển đa chức năng, bao gồm các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng (MICE), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, cùng hệ thống nhà ở và khách sạn hiện đại. Quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, có khả năng đón 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại công trường dự án này đang rầm rộ với hàng trăm máy móc, sà lan bơm, hút cát hoạt động liên tục.