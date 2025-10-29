Sau Cần Giờ, TP.HCM dự kiến có thêm 2 dự án lấn biển tại Côn Đảo

Theo kế hoạch điều chỉnh quy hoạch Côn Đảo đến 2045, TP.HCM sẽ triển khai 76 dự án tại khu vực này, trong đó có 2 dự án lấn biển thực hiện theo hình thức PPP giai đoạn đến 2030.

Trong kế hoạch triển khai điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND TP.HCM ban hành, thành phố dự kiến triển khai 76 dự án về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du lịch, văn hóa và đô thị hỗn hợp.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ triển khai 73 dự án, trong đó có 21 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tập trung vào các tổ hợp du lịch, khu đô thị - nhà ở, sân golf; còn lại là các dự án hạ tầng xã hội và kỹ thuật.

Đáng chú ý, trong số 21 dự án PPP, có 2 khu vực lấn biển gồm khu vực lấn biển tại phía Đông Nam Suối Ớt - Cỏ Ống và khu vực lấn biển tại trung tâm Côn Đảo.

Sau năm 2030, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển 3 dự án còn lại.

Về nguồn vốn, đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác (giai đoạn 2025-2030), tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 21.648 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách). Các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác (21 dự án) có tổng vốn đầu tư dự kiến 44.555 tỷ đồng .

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án du lịch và xây dựng. Mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ định hướng phát triển bền vững, hạn chế tác động đến rừng đặc dụng, di tích lịch sử và không gian sinh thái biển đảo.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào cuối quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đồng thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình triển khai Kế hoạch, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Côn Đảo là đặc khu du lịch - đô thị trọng điểm của TP.HCM, có diện tích gần 76 km2 với 16 hòn đảo, cách trung tâm thành phố hơn 230 km. Khu vực này được định hướng trở thành hình mẫu phát triển biển đảo của Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng "đảo xanh, thông minh và đáng sống", đủ sức cạnh tranh với các điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Hiện TP.HCM đang có một khu đô thị lấn biển lớn tại xã Cần Giờ là Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng , đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, dự kiến triển khai các hạng mục chính từ năm cuối năm nay.