Sở Xây dựng TP.HCM: Phấn đấu cuối năm khởi công metro đi Cần Giờ

Thông tin này được ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, chia sẻ tại phiên họp UBND TP sáng 31/10 về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm của thành phố.

Tuyến metro từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ là một trong những dự án metro ưu tiên thực hiện từ nay đến 2035. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm diễn ra vào sáng 31/10, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã cập nhật tiến độ các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Theo ông Lâm, Sở đang tập trung hoàn thiện thủ tục để tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đảm bảo khởi công vào cuối năm nay hoặc chậm nhất trong tháng 1/2026.

Với tuyến đường sắt đi Cần Giờ, đại diện Sở cho biết Tập đoàn Vingroup đang hoàn tất các bước chuẩn bị, phấn đấu khởi công vào cuối năm nay.

Riêng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 42 km, kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai), đã có nhà đầu tư nghiên cứu.

Đối với tuyến metro số 1 và số 3, trước đây do tỉnh Bình Dương (cũ) nghiên cứu, hiện đã bàn giao lại cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM để tập trung hoàn thiện hồ sơ, hướng tới khởi công trong năm 2026.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã giao Becamex IDC triển khai nghiên cứu tuyến Bàu Bàng - Cái Mép.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM chỉ có tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đưa vào sử dụng, vận hành thương mại từ tháng 12/2024. Sau gần 1 năm vận hành, tuyến này đạt sản lượng bình quân khoảng 53.440 lượt khách mỗi ngày, giờ cao điểm khoảng 7.500 hành khách/giờ/hướng, tổng cộng đã phục vụ gần 14 triệu lượt khách.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM được quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 1.012 km, trong đó các tuyến metro nêu trên nằm trong danh mục 10 dự án ưu tiên thực hiện từ nay đến 2035.

Riêng với metro Cần Giờ, UBND TP mới đây đã ủng hộ đề xuất của Công ty VinSpeed (thuộc Vingroup) về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận (phường Tân Thuận) sang ga Bến Thành (phường Bến Thành).

Theo UBND TP, việc điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối giữa khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế - hành chính của thành phố. Đồng thời, tăng tính liên thông với các tuyến metro trong hệ thống đường sắt đô thị, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

Theo đề xuất ban đầu, điểm đầu tuyến đặt tại phường Tân Thuận và điểm cuối tại xã Cần Giờ, chiều dài toàn tuyến là 48,5 km. Với vận tốc tối đa 350 km/h, thời gian di chuyển chỉ khoảng 12 phút từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, VinSpeed nhận thấy vị trí Tân Thuận gặp một số khó khăn.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của thành phố, VinSpeed đề xuất điều chỉnh điểm đầu đặt tại khu vực trước của chợ Bến Thành và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, TP.HCM (không thay đổi so với đề xuất trước đây).

Để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm, đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất.