Tổ hợp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á trong ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Ga metro Nhà hát Thành phố sau khi kết nối trực tiếp với tòa nhà Union Square đã trở nên sôi động, nhộn nhịp. Tầng hầm tòa nhà có điểm dừng chân là Cafe U, Starbucks và khu tổ hợp Rue Miche.

Rue Miche được phát triển trên diện tích 4.728 m2, chiếm trọn tầng hầm LL3 của Union Square và là khu tổ hợp bán lẻ lớn nhất tại Đông Nam Á.

Để so sánh, trong khu vực châu Á, các khu tổ hợp bán lẻ có quy mô lớn có thể kể đến HAUS NOWHERE (Thâm Quyến, Trung Quốc) có diện tích khoảng 6.914 m2 và Lane Crawford tại Thành Đô khoảng 7.600 m2. Ở Hàn Quốc, phiên bản HAUS NOWHERE tại Seoul có tổng diện tích 30.700 m2. Như vậy, Rue Miche có quy mô đáng kể tính trên bình diện châu Á.

Đại diện doanh nghiệp cho biết nơi đây là một không gian mua sắm được vận hành theo nhịp kết nối đa giác quan gồm tiệm đồ uống, không gian thư giãn, không gian cho các hoạt động nghệ thuật và triển lãm.

Bên trong tổ hợp này còn có cả khu vực yên tĩnh dành cho yoga, thiền chuông và những buổi mua sắm riêng tư, độc quyền được thiết kế với vật liệu tự nhiên và ánh sáng dịu.

Khu vực sảnh tổ hợp là không gian đa năng cho ra mắt sản phẩm và sự kiện, triển lãm nghệ thuật với sức chứa 500 khách.

Trước đó, cửa hàng Rue Miche ở đường Phùng Khắc Khoan, quận 1 (cũ) ghi nhận tỷ lệ khách quốc tế gần 60%, với các thị trường nguồn nổi bật gồm Singapore, Australia và Hàn Quốc. Lãnh đạo Rue Miche hi vọng tổ hợp bên trong ga ngầm metro số 1 tiếp tục là cầu nối cho các thương hiệu Việt Nam với du khách quốc tế.

Các sản phẩm tại đây có giá khá cao, dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Trung bình, mỗi hóa đơn tại đây ở mức 2 triệu đồng. Hóa đơn lớn nhất từng được ghi nhận vào khoảng 50 triệu đồng.

Trong giai đoạn tới, Rue Miche cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trải nghiệm, từ triển lãm nhỏ, pop-up của thương hiệu, đến các buổi chia sẻ về thời trang, thiết kế và phong cách sống, nhằm biến không gian tại Union Square thành một điểm đến sống động, có nhịp điệu riêng.

Bên cạnh đó, mô hình tổ hợp bán lẻ cũng đang nghiên cứu việc mở rộng đến các thành phố khác như Hà Nội hoặc Đà Nẵng, cũng như thị trường quốc tế như Hong Kong , Thượng Hải (Trung Quốc) hay Bangkok (Thái Lan)... với định hướng mỗi cửa hàng sẽ mang bản sắc riêng, phản ánh tinh thần sáng tạo của từng địa phương.

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển theo hướng đa dạng, trẻ trung sau khi kết nối trực tiếp với ga metro số 1.

Dù được kỳ vọng tạo lực đẩy mới cho bán lẻ đô thị, các nhà ga trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sự kiện khuyến mại hàng hiệu City Sale năm nay lần đầu tiên có không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga metro Bến Thành.

