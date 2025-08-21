Người TP.HCM sắp được mua hàng hiệu dưới ga ngầm metro

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sự kiện khuyến mại hàng hiệu City Sale năm nay lần đầu tiên có không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga metro Bến Thành.

Người dân đến TTTM Menas Mall Saigon Airport (TP.HCM) mua sắm tại sự kiện khuyến mại City Sale đợt 2 năm 2024. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý III/2025 sáng 21/8, Sở Công Thương TP.HCM đã công bố những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm trên địa bàn, đồng thời chia sẻ về các chương trình kích cầu sắp tới.

Sắp có không gian "shopping dưới lòng đất"

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng trên địa bàn đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa khoảng 555.000 tỷ đồng , tăng 15%.

"Đây là kết quả rất tích cực, cao nhất trong nhiều năm gần đây", ông Hùng nhấn mạnh.

Nhằm đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của TP.HCM, từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng với tần suất cao hơn.

Cụ thể, Sở khuyến khích người tiêu dùng tăng cường chi tiêu, mua sắm thông qua chương trình khuyến mại tập trung Shopping Season với hơn 10.000 doanh nghiệp tham gia, đang được triển khai đến hết ngày 15/9 và đợt 2 diễn ra vào 15/11-31/12.

Song song, Sở Công Thương TP cũng tổ chức sự kiện khuyến mại thường niên City Sale. Theo ông Hùng, lần đầu tiên City Sale sẽ có không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga metro Bến Thành (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên), mở ra "cung đường mua sắm metro" từ ga Bến Thành đến ga Thảo Điền, kết nối trực tiếp Vincom Mega Mall Thảo Điền.

"Điều này không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người dân, du khách, mà còn gắn kết hoạt động thương mại với giao thông đô thị hiện đại", ông Hùng cho hay.

Sự kiện City Sale đợt 1 diễn ra tại Parc Mall từ ngày 14/8 đến ngày 24/8, và đợt 2 tại ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity (28/8-7/9).

Với 500 nhãn hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng tham gia, City Sale được Sở Công Thương kỳ vọng thu hút thêm 30-50% lượng khách đến các trung tâm thương mại tham quan, mua sắm.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm qua chương trình Tháng Tick xanh trách nhiệm, dự kiến triển khai vào tháng 9, do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức.

Đồng thời, TP.HCM cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng để người dân an tâm mua sắm.

Liên quan đến chương trình Tick xanh trách nhiệm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết "tick xanh" không chỉ áp dụng với nhóm hàng lương thực, thực phẩm mà còn tiếp tục mở rộng ra nhiều loại hàng hóa.

"Một điều quan trọng khác, Tick xanh trách nhiệm còn là giải pháp để TP.HCM kiểm soát hoạt động phân phối sản phẩm ra thị trường của nhà sản xuất. Đây cũng là công cụ giúp nhà sản xuất làm ăn bài bản, chân chính", ông Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM phát biểu tại họp báo sáng 21/8. Ảnh: Thảo Liên.

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng có thêm điều kiện mua sắm, Sở Công Thương TP.HCM còn tổ chức bán hàng lưu động tại các khu lưu trú, xí nghiệp đông công nhân.

Chương trình tập trung giảm giá các mặt hàng thiết yếu, tăng cường chiết khấu, đồng thời cung cấp tín dụng tiêu dùng với sự đồng hành của nhiều nhãn hàng uy tín, hệ thống phân phối lớn và các tổ chức tín dụng mạnh.

Cũng theo ông Phương, năm nay là năm đầu tiên các hoạt động kích cầu tiêu dùng của thành phố có sự tham gia của các ngân hàng nhằm triển khai các giải pháp thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ đang thúc đẩy triển khai.

Công tác truyền thông cũng được tăng cường với quy mô lớn và tần suất cao, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội, có sự tham gia của nhiều KOL, KOC và người nổi tiếng để lan tỏa thông tin, khuyến khích người dân tham gia mua sắm và tận dụng các chương trình khuyến mại.

Sản xuất công nghiệp TP.HCM duy trì ổn định

Cũng trong 7 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì mức tăng ổn định. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,4%; lũy kế 7 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11%, 3 ngành công nghiệp truyền thống (dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan) tăng 11,3%.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sự tăng trưởng trong tháng 7 cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp TP.HCM trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Việc các ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố.