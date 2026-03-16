Siêu đô thị TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng

Khi TP.HCM bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng, khu đông với trục Liên Phường và các dự án quy mô như khu đô thị quốc tế The Global City, hay dinh thự hàng hiệu The Rivus trở thành lát cắt tiêu biểu cho mô hình siêu đô thị đa cực.

Khi TP.HCM bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng, khu đông với trục Liên Phường và các dự án quy mô như khu đô thị quốc tế The Global City, hay dinh thự hàng hiệu The Rivus trở thành lát cắt tiêu biểu cho mô hình siêu đô thị đa cực.

Sau khi mở rộng không gian phát triển qua việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM bước vào giai đoạn kiến tạo một cấu trúc đô thị mới theo mô hình đa cực, tích hợp và siêu kết nối, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống của thế giới. Một trong những nền tảng quyết định chính là hạ tầng - công cụ tái phân bổ không gian sống, việc làm và trải nghiệm đô thị.

Thực tế, ngay từ năm 2025, TP.HCM đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, với hàng loạt dự án trọng điểm làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố lên kế hoạch triển khai 77 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 1,8 triệu tỷ đồng , bao gồm 11 tuyến đường sắt đô thị, 51 dự án đường bộ, 14 dự án hạ tầng kỹ thuật và 1 dự án đường thủy.

Trong bức tranh tái cấu trúc hạ tầng của TP.HCM, có thể nói khu đông là một trong những nơi được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ nhất. Khu vực này đóng vai trò cửa ngõ, kết nối vùng lõi TP.HCM với không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời liên thông với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh.

Với vai trò là cực tăng trưởng trọng điểm nhằm giảm tải cho trung tâm cũ và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế - đô thị trong giai đoạn phát triển mới, khu đông sẽ là nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính trong tương lai của TP.HCM, cũng như Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Cũng vì vậy, phần lớn dự án giao thông trọng điểm được TP.HCM xúc tiến triển khai trong những năm gần đây đều tập trung tại khu đông, với nhiều công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến trong năm nay, đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe toàn tuyến, nút giao An Phú và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe cũng sẽ hoàn thành, kỳ vọng mở rộng hơn nữa không gian phát triển liên vùng và giao thương quốc tế cho thành phố.

Đáng chú ý, khu đông cũng là địa bàn có nhiều tuyến đường sắt đô thị đi qua nhất. Cùng với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào vận hành ổn định, đến năm 2030 nơi đây còn đón thêm hàng loạt tuyến khác gồm Bến Thành - Thủ Thiêm (thuộc metro số 2), Thủ Thiêm - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu và tuyến kéo dài metro số 1 đến Thành phố mới Bình Dương. Đặc biệt, đoạn tuyến metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được điều chỉnh hướng đi và vị trí một số nhà ga nhằm tiếp cận trực tiếp khu trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM đặt tại khu đông. Trong mạng lưới quốc gia, nhà ga cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng sẽ tọa lạc ở khu vực này.

Tại các cuộc họp đầu tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đồng ý nguyên tắc triển khai dự án đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp, qua đó đốc thúc khởi công tuyến từ Bến Thành - Suối Tiên và từ sân bay Tân Sơn Nhất nối với sân bay Long Thành.

Bên cạnh những công trình của tương lai này, từ cuối năm 2025, tuyến đường Liên Phường kết nối các khu vực trọng điểm tại khu đông đã được thông xe hai chiều, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông cho trung tâm TP.HCM.

Với sự cộng hưởng từ hàng loạt công trình trọng điểm đã và sắp hoàn thiện, khu đông đang dần chuyển mình thành trung tâm kinh tế - đô thị mới, thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ và đầu tư tầm cỡ, qua đó khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của siêu đô thị TP.HCM.

Trên thực tế, khi các trục giao thông lần lượt đi vào khai thác, nhịp sống của người dân TP.HCM cũng dần thay đổi. Dễ nhận thấy nhất là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Từ khi vận hành vào cuối năm 2024 đến nay, công trình đã góp phần định hình lại thói quen di chuyển hàng ngày của một bộ phận cư dân khu vực quận 9, quận 2 cũ. Quãng đường đi làm từ khu đông vào trung tâm được rút ngắn còn khoảng 10 - 20 phút, áp lực ùn tắc trong giờ cao điểm giảm đi đáng kể và trải nghiệm đi lại cũng bớt nặng nề, kéo theo sự thay đổi trong cách người dân sắp xếp lịch làm việc, sinh hoạt và các hoạt động sau giờ hành chính.

Sau metro số 1, đường Liên Phường tiếp tục là một trong những công trình được người dân khu đông kỳ vọng. Với vai trò kết nối các phường khu đông, đồng thời là trục “xương sống” nối các khu vực Thảo Điền - An Phú - Cát Lái, đường Liên Phường bổ sung thêm một hướng di chuyển mới, giúp mạng lưới giao thông nội khu bớt lệ thuộc vào một vài tuyến vốn thường xuyên quá tải.

Không còn mệt mỏi với những “điểm nóng” như nút giao An Phú, người dân thoải mái di chuyển và tận hưởng cuộc sống, kỳ vọng về giá trị bất động sản và khả năng hình thành những điểm đến mới dọc tuyến từ đó cũng gia tăng. Liên Phường trở thành minh chứng cho việc mỗi tuyến đường thành hình sẽ gắn với một thay đổi trong trải nghiệm sống và góp phần định hình lại diện mạo đô thị.

Khi nút giao An Phú hoàn thành toàn bộ vào quý II/2026 và cao tốc TP.HCM - Long Thành cơ bản hoàn tất mở rộng vào cuối năm, Liên Phường cùng các hạ tầng hiện hữu sẽ tạo thành một mạng lưới kết nối hoàn chỉnh hơn cho toàn khu đông. Mạng lưới hạ tầng này giúp gia tăng khả năng liên thông giữa khu đông với trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận, từ đó tạo nền tảng cho phát triển đô thị và kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Nằm trên trục Liên Phường, khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City được xem như “trái tim” của khu đông khi thừa hưởng lợi thế từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Sau khi đường Liên Phường thông xe hai chiều, kết nối trực tiếp với đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, cư dân The Global City chỉ mất 5 phút để đến khu vực Thảo Điền, An Khánh; và đến phường Sài Gòn, Bến Thành khoảng 10-15 phút.

Nhờ đó, các hoạt động thương mại, giải trí và cộng đồng được kích hoạt mạnh mẽ, tạo nên nhịp sống sôi động. Từ năm 2023 đến nay, The Global City liên tục trở thành tâm điểm của các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn, từ các lễ hội âm nhạc, nghệ thuật đường phố, show thời trang, triển lãm, pop-up store, lễ hội ẩm thực cho đến các hoạt động cộng đồng. Chỉ riêng trong 7 ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, khu đô thị này đã đón tiếp khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan và tận hưởng các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí đẳng cấp.

Không chỉ nổi bật ở vị trí tâm điểm kết nối, The Global City còn được định hình ngay từ nền tảng quy hoạch. Dự án được thiết kế cảnh quan bởi WATG - đơn vị kiến trúc danh tiếng của Mỹ, theo những tiêu chuẩn khắt khe và bền vững toàn cầu để hướng tới một mô hình đô thị hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhưng vẫn gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống trong lối sống của người Việt.

Tất cả hệ tiện ích được phát triển bài bản theo mô hình tích hợp giữa không gian sống, làm việc và giải trí, với nguyên tắc "15 phút đi bộ" nhằm đảm bảo các tiện ích thiết yếu từ thương mại, ẩm thực đến không gian văn hóa, giáo dục và y tế đều được bố trí trong bán kính tiếp cận thuận tiện. Trong cấu trúc đó, các khu căn hộ cao tầng, thấp tầng và biệt thự được quy hoạch xen kẽ cùng không gian trường học, y tế, không gian hành chính và trung tâm thương mại, tạo nên một tổng thể vừa tiện nghi, vừa giàu tính kết nối và bền vững.

Tại The Global City, mỗi phân khu mang phong cách kiến trúc riêng, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không trùng lặp. Khu nhà phố thương mại SOHO - dự án duy nhất tại Việt Nam do Foster + Partners thiết kế - lấy cảm hứng từ hình thái nhà phố truyền thống, nhấp nhô về chiều cao, phản ánh nét đặc trưng của đô thị Việt Nam hiện đại. Masteri Park Place kiến tạo phong cách sống năng động cho thế hệ trẻ, nơi thiên nhiên giao hòa cùng nhịp sống phồn hoa. Trong khi đó, LUMIÈRE Midtown mang tinh thần New York hiện đại, kết hợp thiết kế biophilic, đưa thiên nhiên vào không gian sống, tạo sự cân bằng giữa chuyển động và tĩnh tại.

Khi toàn bộ các phân khu và hệ tiện ích hoàn thiện, The Global City dự kiến thu hút khoảng 150.000 người đến sinh sống, làm việc và học tập, hình thành một không gian đô thị sầm uất và gia tăng cơ hội giao thương.

Bên cạnh khu đô thị quốc tế The Global City, 121 căn dinh thự hàng hiệu The Rivus trở thành điểm nhấn đắt giá, góp phần định hình diện mạo mới cho khu đông TP.HCM. The Rivus là một trong những khu dinh thự hiếm hoi vừa sở hữu vị trí chiến lược khi liền kề những công trình hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vừa tọa lạc trên thế đất phong thủy quý hiếm “Song long hý châu - Minh đường tụ thủy”. Trong tương lai gần, khi mạng lưới giao thông hoàn thiện, khu đông được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối mới của TP.HCM, nơi hội tụ dòng chảy kinh tế, đồng thời mở ra tiềm năng gia tăng giá trị và tích sản bền vững cho các chủ nhân danh giá.

Sự đồng bộ về hạ tầng cộng hưởng với các dự án biểu tượng của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quy chuẩn quốc tế Masterise Homes, điển hình là The Global City và The Rivus, hứa hẹn sẽ định hình diện mạo TP.HCM trong hành trình vươn tầm quốc tế. Hai dự án trọng điểm song hành cùng mục tiêu đến năm 2030 đưa TP.HCM vào nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm thu nhập cao, hướng tới tầm nhìn 2045 trở thành một trong 100 đô thị tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.