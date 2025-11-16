Lộ diện 108 nhà đầu tư nước ngoài nắm vốn Thaco

Tập đoàn Thaco hiện có vốn điều lệ 30.510 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân (trong nước) chiếm khoảng 73,2% và vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 26,8%.

Doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương đang có 108 nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Thaco.

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa có cập nhật về tình hình vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông sở hữu. Theo công bố này, Thaco hiện có vốn điều lệ là 30.510 tỷ đồng , trong đó vốn tư nhân (trong nước) là 22.321 tỷ đồng , tương đương 73,2%; vốn nước ngoài tại Thaco là 8.189 tỷ đồng , tương đương 26,8%.

Trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) thuộc Tập đoàn Jardine Matheson của Singapore hiện vẫn là cổ đông lớn nhất với khoảng 26,6% sở hữu. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần vốn góp của JC&C tại Thaco.

Thông qua JC&C, tập đoàn Jardine Matheson đã bắt đầu tư vào Thaco từ tháng 7/2008. Ngoài Thaco, tập đoàn này hiện còn sở hữu vốn tại một loạt doanh nghiệp lớn của Việt Nam như 41,4% cổ phần tại Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) và 10,6% tại Vinamilk. Hai khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết này hiện có trị giá hơn 27.000 tỷ đồng .

JC&C cũng từng là cổ đông lớn của ngân hàng ACB trong một thời gian dài trước khi thoái vốn vào cuối năm 2017.

Ngoài "ông lớn" kể trên, Thaco còn 107 cổ đông nước ngoài khác, bao gồm nhiều cổ đông cá nhân người Hàn Quốc.

Thaco hiện là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. Trong đó, vị trí Chủ tịch HĐQT Thaco hiện do ông Trần Bá Dương đảm nhiệm.

Thông qua các công ty thành viên, Thaco Group hiện kinh doanh trong một loạt lĩnh vực từ nông nghiệp (Thaco Agri), bất động sản (Thadico - Đại Quang Minh); công nghiệp cơ khí (Thaco Industries); sản xuất, lắp ráp, phân phối ôtô (Thaco Auto); logistics (Thilogi) cho tới bán lẻ, dịch vụ (Thiso)...

Năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất của Thaco Group (đã được EY kiểm toán) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.228 tỷ đồng .

Ngày 9/9, tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc với Tập đoàn Thaco và Hyundai Rotem (Hàn Quốc), ông Trần Bá Dương đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ về những kế hoạch đầu tư của tập đoàn trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác của Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Về phía Hyundai Rotem, CEO Lee Yong-bae chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong lĩnh vực phát triển tàu cao tốc và nhấn mạnh rằng Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới và bày tỏ sẽ có cơ hội để hợp tác hiệu quả cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, Hyundai Rotem mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành…

Hyundai Rotem và Thaco cũng trả lời chi tiết các câu hỏi của Phó thủ tướng về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…