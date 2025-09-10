Thaco muốn 'bắt tay' Hyundai làm đường sắt đô thị

Đây là chia sẻ của Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương trong buổi làm việc với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và Tổng giám đốc Hyundai Rotem Lee Yong-bae.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương vừa chia sẻ với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc những dự định đầu tư trong lĩnh vực đường sắt đô thị, triển vọng hợp tác giữa Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này. Ảnh: Việt Linh.

Trong buổi làm việc với hai doanh nghiệp lớn này, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới khiến Việt Nam phải tập trung đẩy mạnh chuyển đổi nền kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động… Việt Nam quyết tâm đạt mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số trong thời gian tới.

"Để thực hiện mục tiêu trên, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại như sân bay, cảng biển, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao rất quan trọng", Phó thủ tướng chia sẻ, đồng thời thông tin về những dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đang được Việt Nam tập trung triển khai trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đã báo cáo với Phó thủ tướng về những dự định đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Về phía Hyundai Rotem, CEO Lee Yong-bae chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong lĩnh vực phát triển tàu cao tốc và nhấn mạnh rằng Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới và bày tỏ sẽ có cơ hội để hợp tác hiệu quả cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, Hyundai Rotem mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành…

Hyundai Rotem và Thaco cũng trả lời chi tiết các câu hỏi của Phó thủ tướng về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…

Sau khi nghe trình bày, Phó thủ tướng đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt; cũng như nội địa hóa sản xuất và chủ động vận hành; chi phí bảo dưỡng, vận hành hợp lý…

Tuy nhiên, Phó thủ tướng yêu cầu để hệ thống đường sắt tốc độ cao hoạt động hiệu quả phải bảo đảm tính đồng bộ, từ thiết kế ban đầu, đến sản xuất đường ray, hệ thống tín hiệu, đầu máy, toa xe, công tác bảo trì, bảo dưỡng, chi phí vận hành…

Việt Nam hiện có rất nhiều dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cần triển khai trong thời gian tới, Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này.

Phó thủ tướng đề nghị doanh nghiệp làm việc với Bộ Xây dựng để trình bày ý tưởng thiết kế tổng thể, đồng bộ để Bộ xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phó thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ luôn ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hợp tác 2 nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hyundai Rotem là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc, thành lập năm 1977, thuộc Tập đoàn Hyundai. Hyundai Rotem hoạt động trong các lĩnh vực gồm đường sắt (sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và dịch vụ bảo trì). Hyundai Rotem cũng là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro....