Diễn biến mới tại dự án đường sắt kết nối Tây Ninh với TP.HCM

Tây Ninh kiến nghị TP.HCM cùng đề xuất Chính phủ bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, nhằm gia tăng kết nối 2 địa phương.

Dự án đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: TTXVN.

Theo Báo Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông chính kết nối giữa 2 địa phương. Trong đó, Tây Ninh đề nghị TP.HCM phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Trước đó, dự án đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài được Bình Dương (nay là TP.HCM) và Tây Ninh đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tuyến đường sắt này cũng đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 370 của Thủ tướng.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được được cập nhật, bổ sung vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia; đồ án quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Theo quy hoạch của 2 địa phương, tuyến đường sắt này dài khoảng 57 km, đoạn qua Tây Ninh dài 27 km và đoạn qua TP.HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng thuộc trung tâm logictis Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP.HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Tuyến được thiết kế khổ đường sắt 1.435 mm, khổ đường đôi, mặt đường rộng 12,5 m; lộ giới đường sắt 40 m.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP.HCM và khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM, Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Ngoài tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, UBND tỉnh cũng kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên đầu tư 9 vị trí kết nối quan trọng trên các tuyến đường bộ giữa 2 địa phương, cũng như sớm thực hiện nạo vét sông Sài Gòn để bảo đảm luồng vận tải đường thủy từ cấp III lên cấp II, gắn với việc tận thu sản phẩm nạo vét phục vụ dự án Vành đai 4 TP.HCM.