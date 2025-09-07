Hoàn thành các quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao trong tháng 10

Chính phủ yêu cầu xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 462/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt.

Thông báo kết luận nêu rõ Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ còn chưa đạt yêu cầu và vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan là cơ sở khoa học rất quan trọng để căn cứ thực hiện các bước tiếp theo như lựa chọn hình thức đầu tư, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư..., bảo đảm các dự án đường sắt sẽ được thực hiện đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Quan điểm này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt tại rất nhiều văn bản, cần được các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt và rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc chậm trễ triển khai trong thời gian qua, đồng thời khẩn trương và chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ sau:

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kinh nghiệm quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam lựa chọn công nghệ tối ưu, an toàn hiệu quả nhất; xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Trên cơ sở đó, xem xét lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật trong tháng 10 năm 2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hôm 30/8, Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã cho phép đầu tư dự án với tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h, do đó các cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó.

Cũng với cách làm trên, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội đã xác định tốc độ thiết kế 350 km/h, Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan công bố công khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn nói trên để áp dụng cho những dự án, triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư theo hình thức đầu tư công, đầu tư PPP và các hình thức đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác; sớm hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để khẩn trương triển khai công việc tiếp theo.