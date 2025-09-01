Loạt dự án cao tốc trọng điểm thi công xuyên lễ 2/9

Theo chỉ đạo của Thủ tướng về thi công các dự án trọng điểm quốc gia theo phương châm "3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên lễ, Tết", hàng loạt công trường trên cả nước vẫn sôi động suốt lễ 2/9.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được thực hiện trên nền địa chất phức tạp. Ảnh: Đèo Cả.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, các dự án vẫn duy trì nhịp thi công khẩn trương để bảo đảm tiến độ chung, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước có thêm 3.000 km đường cao tốc đưa vào khai thác vào cuối năm nay.

Chế độ đãi ngộ cho cán bộ, người lao động thi công xuyên lễ Quốc khánh cũng được đảm bảo theo quy định của Nhà nước và các chế độ chính sách phúc lợi của tập đoàn.

Hàng nghìn người bám công trường Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Cụ thể, ở phía Bắc, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vừa khởi công giai đoạn 2 vào ngày 19/8 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Toàn tuyến dài 121 km với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng , đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Để đạt mục tiêu thông tuyến trong năm nay, Ban Điều hành Tổng thầu dự án đã yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, duy trì 100% quân số trong dịp lễ 2/9.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn kéo dài, địa chất phức tạp và khối lượng công việc lớn của 2 giai đoạn dự án, các nhà thầu tập trung huy động hơn 3.300 nhân sự cùng 1.475 máy móc, thiết bị, triển khai đồng loạt tại 287 mũi thi công. Sản lượng hiện đạt 3.977 tỷ đồng , tương đương 35% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, trên toàn công trường tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, các đơn vị thi công cũng duy trì 100% quân số với 2.670 nhân sự, 1.243 thiết bị, đồng loạt triển khai 141 mũi thi công. Đến nay, sản lượng đã đạt hơn 2.361 tỷ đồng , tương đương 34,45% giá trị hợp đồng, nhà thầu đang hướng tới hoàn thành lớp bê tông nhựa vào cuối năm nay.

"Khối lượng công việc vẫn còn rất lớn nên chúng tôi đã động viên các anh em bám công trường, tập trung làm việc xuyên lễ, huy động tối đa nguồn lực để đẩy tiến độ, đáp ứng mục tiêu thông tuyến cuối năm nay", ông Trần Văn Chuân, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã đạt tiến độ thi công 34,45%, dự kiến thông tuyến cuối năm nay. Ảnh: Đèo Cả.

Để hoạt động thi công không ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ, các đơn vị thi công đã tăng cường biển báo, tín hiệu ban đêm, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, thường xuyên vệ sinh mặt đường.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km, tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng , khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp 3 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cốc Nam, Tân Thanh.

Còn tại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, sản lượng thi công đã đạt hơn 10.400 tỷ đồng , tương đương 78% giá trị hợp đồng. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư, máy móc thiết bị vẫn đang làm việc bất kể ngày đêm trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng, vượt tiến độ 8 tháng.

Công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sáng đèn về đêm trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Đèo Cả.

Theo Tổng giám đốc Ngọ Trường Nam, để đảm bảo tiến độ, các dự án khác do Đèo Cả thi công như nút giao Tân Vạn, cầu Đại Ngãi 1, cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, hầm đường sắt Khe Nét... cũng đang được tổ chức thực hiện xuyên lễ.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thi công xuyên suốt

Ở phía Nam, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Xây dựng) cho biết trong dịp nghỉ lễ 2/9, công trường dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng duy trì 139 mũi thi công với 2.449 nhân sự, cùng 1.239 máy móc thiết bị các loại, thi công xuyên suốt để cao tốc về đích đúng ngày 19/12.

Trong đó, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km, vốn đầu tư hơn 10.370 tỷ đồng , đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đạt khoảng 76% khối lượng thi công. Dịp lễ 2/9, 50 mũi thi công với 900 nhân sự và 326 máy móc được bố trí, tập trung vào các hạng mục quan trọng như dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối và thảm bê tông nhựa.

Còn trên đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km, tổng vốn đầu tư hơn 17.100 tỷ đồng , khối lượng thi công đã đạt 70%. Công trường huy động 89 mũi thi công với 1.549 nhân sự và gần 1.000 máy móc. Ngoài các hạng mục nền, mặt đường, các đơn vị còn đẩy nhanh thi công hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận bố trí giám sát, yêu cầu nhà thầu đảm bảo chế độ lao động để công nhân yên tâm làm việc, giữ tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng mức đầu tư gần 27.600 tỷ đồng , khởi công vào tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.