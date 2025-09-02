Chốt hạn về đích 2 tuyến đường kết nối trọng điểm phía Nam

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận TP.HCM sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay. Trong khi đó, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ thông xe trong quý III/2027.

Ghi nhận của phóng viên, dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công tại vị trí giao với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Vị trí thi công là đất rừng cao su thuộc quản lý của Công ty Cao su Phước Hòa. Sau khi nhận bàn giao gần 10 km, nhà thầu thi công đã huy động hàng trăm máy móc, nhân lực để thi công. Đây là đoạn hình thành đầu tiên của tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, với tổng chiều dài hơn 52 km.

Đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang triển khai thi công đoạn gần 10 km giữa rừng cao su.

Tổng vốn đầu tư dự án cao tốc này hơn 17.000 tỷ đồng , trong đó chi phí xây dựng 8.833 tỷ đồng , còn lại bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí khác. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thi công dự án khoảng 344 ha với số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.616 trường hợp.

Dự án cao tốc này được khởi công hồi tháng 2, song do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn ảnh hưởng tiến độ thi công. Năm 2024 mới giải ngân được trên 8,6 tỷ đồng ; năm nay giải ngân được trên 1.663 tỷ đồng .

Lý do công tác giải phóng mặt bằng chậm được các địa phương, đơn vị đưa ra do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các công việc trước đây thuộc về cấp huyện nay chuyển về cho địa phương cấp xã thực hiện nên có phần chậm trễ.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của TP.HCM đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Theo kế hoạch, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ hoàn thành vào tháng 9/2027.

Vị trí đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn giao với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Để dự án kịp tiến độ đề ra, UBND TP.HCM đã yêu cầu cán bộ của các ban, đơn vị liên quan phải có kế hoạch từng ngày, từng tháng làm gì, tăng ca bù đắp khoảng thời gian tập trung vận hành chính quyền hai cấp.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua TP.HCM). Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay, nguồn vật liệu đất đắp trên địa bàn thành phố đang khan hiếm do đang triển khai đồng thời nhiều dự án khác.

Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh có chiều dài 72,75 km, chia làm 3 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng .

Đường Hồ Chí Minh được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đường cấp III đồng bằng, giai đoạn hoàn chỉnh quy mô đường cao tốc 6 làn xe. Hiện nay, việc thảm bê tông nhựa đã gần như hoàn thành toàn tuyến này.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.HCM dài 31,5 km dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30/4/2025, song vướng mặt bằng dẫn tới lỡ hẹn. Dự án là một phần của tuyến đường chính, tập trung chủ yếu ở đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, đã được khởi công lại từ cuối năm 2023 và đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa phận TP.HCM.

Tuyến này đi qua Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, kết nối với các trục giao thông quan trọng khác, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại diện nhà thầu cho biết việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành dự án. Nếu địa phương không xử lý dứt điểm thì rất khó để nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ như cam kết.