Khẩn trương chuẩn bị khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tối ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng dự có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực sau cuộc họp ngày 30/8 vừa qua.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, cụ thể, hiệu quả, trong đó có nội dung đề nghị phía Trung Quốc lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp đường sắt...

Thủ tướng chỉ đạo công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, cụ thể, hiệu quả. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 theo Công điện số 158/CĐ-TTg; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10 năm 2025 theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật nhu cầu sử dụng đất liên quan điều chỉnh hướng tuyến, việc chuyển đổi sử dụng đất lúa, đất rừng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ động giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhấn mạnh tinh thần "không có gì là không thể", phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và giao các Phó thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực cụ thể liên quan, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo vào thứ Bảy hàng tuần về các công việc được giao; chủ động giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.