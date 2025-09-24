Đề xuất lập liên minh cơ khí Hòa Phát, Vingroup, Thaco, Đại Dũng...

Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng đề xuất thành lập liên minh sản xuất cơ khí gồm nhiều tập đoàn lớn nhằm liên kết và tham gia sâu chuỗi giá trị quốc tế.

Chia sẻ tại Hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP.HCM mới đây, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, cho biết Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của châu Á, năng động nhờ lợi thế chính trị ổn định, chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động trẻ.

Đáng chú ý, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện rất quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngành cơ khí Việt Nam vẫn chủ yếu ở các khâu gia công quy mô nhỏ, thiếu thương hiệu lớn và chưa tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kinh nghiệm hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp cơ khí còn hạn chế.

Sau khi hợp nhất, TP.HCM cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là cực tăng trưởng và đầu tàu kinh tế cả nước, chiếm 23-25% GDP của quốc gia và trong tương lai là 30%. Từ đó, TP.HCM có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp cơ khí nhưng lại thiếu quy hoạch tổng thể và liên kết vùng dài hạn.

Theo ông Dũng, thành phố sở hữu dân số đông, hệ sinh thái cảng biển - logistics, cộng đồng doanh nghiệp năng động và tiềm năng đổi mới sáng tạo, đủ điều kiện để vươn thành trung tâm cơ khí, công nghiệp của khu vực.

TP.HCM có thể sản xuất cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, thay thế nguồn cung từ các nước phát triển; đồng thời phát triển cơ khí đóng tàu, giàn khoan, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, đề xuất thành lập liên minh cơ khí Việt Nam. Ảnh: BTC.

Để đạt được mục tiêu này, ông Dũng đề xuất thành phố cần sớm ban hành chiến lược tổng thể cho ngành cơ khí đến năm 2035, tầm nhìn 2050, đồng thời quy hoạch khu công nghiệp chuyên sâu cho ngành cơ khí, tích hợp hệ sinh thái phụ trợ tự động hóa năng lượng sạch.

Ông dẫn các ví dụ từ mô hình quốc tế như khu công nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) chuyên về cơ khí chính xác, máy móc linh kiện cho tự động hóa công cụ chính xác; khu công nghiệp Gopin (Ấn Độ) chuyên cơ khí công nghiệp nặng, pin mặt trời hydro xanh hỗ trợ sản xuất máy móc thiết bị; khu công nghiệp Ulsan Mipo & Onsan (Hàn Quốc) cho công nghiệp nặng, ôtô, đóng tàu, lọc dầu; hay khu công nghiệp Yokohama Smart City (Nhật Bản) chuyên cơ khí chính xác, robot, ôtô.

Thành phố cũng cần ưu tiên ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ mới cho nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như triển khai các giải pháp trọng điểm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới về công nghệ tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, việc thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo cơ khí của thành phố TP.HCM sẽ là hạt nhân thúc đẩy hội nhập sáng chế theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết và gia tăng sức cạnh tranh, đảm bảo các dự án lớn của thành phố và Việt Nam.

Đáng chú ý, về chính sách, đấu thầu, ông Dũng đề xuất thành lập liên minh sản xuất cơ khí nhằm liên kết, gia tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu chuỗi giá trị quốc tế, khuyến khích liên doanh, M&A và chuyển giao công nghệ.

Liên minh sẽ bao gồm các công ty sản xuất thép như Hòa Phát, các công ty sản xuất đầu máy toa xe như Vingroup hoặc Thaco, các công ty về công nghệ như Viettel, FPT và công ty về cơ khí như Đại Dũng, Lilama.

Nhiều doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để đảm trách việc kết hợp nhập khẩu một phần các thiết bị cũng như từng bước chủ động thay thế các nhà cung cấp nước ngoài.

Mặt khác, TP.HCM cần chú trọng các chính sách hỗ trợ quỹ đất sạch ưu đãi, hạ tầng logistics liên vùng, giảm chi phí vận chuyển, ưu đãi vốn - lãi suất, R&D, chuyển đổi xanh và thủ tục hành chính gọn nhẹ. Đặc biệt, đấu thầu công nên ưu tiên doanh nghiệp cơ khí nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Thành phố cũng có lợi thế để phát triển sản xuất các sản phẩm từ cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ để giữ vai trò thay thế các nhà cung cấp của các nước phát triển hiện nay.

Đối với nguồn nhân lực, ông Dũng cho rằng cần đào tạo nguồn nhân lực, từ công nhân kỹ thuật cao đến CEO lĩnh vực cơ khí, để nâng tầm quản trị, quản lý dự án và nâng tầm doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố chú trọng ưu đãi, thu hút chuyên gia cơ khí cao cấp trong và ngoài nước để cùng doanh nghiệp Việt phát triển.