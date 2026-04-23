Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quốc hội bàn về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Thứ năm, 23/4/2026 09:09 (GMT+7)
Hôm nay (23/4), Quốc hội bàn về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Nguồn ảnh: TTXVN.

Hôm nay (23/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ tư, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các dự án luật trên.

Trong khoảng thời gian còn lại của buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Buổi chiều, Quốc hội dự kiến sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật, bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thời gian còn lại của phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

13 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón chính thức TT Hàn Quốc

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

16 giờ trước

Đại tướng Phan Văn Giang nói về vị trí đắc địa của Đồng Nai

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

19:25 20/4/2026

Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm

Cuốn sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tác giả có những quan điểm, giải thích mới với những khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ. Các chuyên gia đánh giá cuốn sách có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.

Nhóm PV/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quốc hội Quốc hội Thuế thu nhập Thuế tiêu thụ

Đọc tiếp

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý