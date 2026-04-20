Đại tướng Phan Văn Giang nói về vị trí đắc địa của Đồng Nai

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Đáp ứng cả 7 tiêu chuẩn

Thảo luận tại tổ vào sáng 20/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tán thành với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Tỉnh Đồng Nai hiện hành đáp ứng cả 7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như thu nhập, dân số, diện tích và vị trí địa lý.

Về vị trí, tỉnh Đồng Nai (cũ) không có biên giới, nhưng sau khi sáp nhập thì tỉnh Đồng Nai (mới) gồm cả phần kết nối với Bình Phước, tạo nên những vị trí rất đắc địa, nhất là với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Như Ý

Song song với quốc phòng, an ninh, Đồng Nai còn có lợi thế rất lớn về kinh tế. Cùng với Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), 2 địa phương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây tới vùng này.

Từ phân tích trên, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, Đồng Nai đã đủ điều kiện trở thành thành phố.

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương. Vì vậy, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương trước sẽ là động lực, kinh nghiệm cho sau này.

Cực tăng trưởng "gánh vác" cho các tỉnh khác

Theo đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai), việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương là rất tốt, nhưng tương lai phát triển ra sao cũng là vấn đề rất quan trọng. Ông kiến nghị phải có các cơ chế đặc thù để thành phố phát triển mạnh mẽ.

Nghị quyết cần quy định bên cạnh những chính sách hiện hành áp dụng với tỉnh Đồng Nai, cần xây dựng thêm các cơ chế đột phá trong thời gian tới, cần một "chiếc áo mới" đặc biệt hơn nữa cho thành phố trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Ảnh: Như Ý

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho hay, việc thành lập thành phố Đồng Nai là quyết sách quan trọng của trung ương, không đơn thuần là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Về quy mô kinh tế, hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Tỉnh Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt.

Ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà còn về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, năm nay địa phương có thể thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước.

“Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách”, ông Vũ Hồng Văn khẳng định, đồng thời cho hay, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.