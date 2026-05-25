Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast từ ngày 23/5.

Ông Phạm Nhật Quân Anh là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VinFast.

Theo công bố mới đây của VinFast Auto Ltd., HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh vào vị trí Chủ tịch từ ngày 23/5 thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy. Đây là bước đi được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, hiện là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Doanh nghiệp cho biết vị lãnh đạo này có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó tổng giám đốc và Phó giám đốc điều hành tại CTCP Vinpearl từ 2017 đến 2019. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả lĩnh vực từ phát triển xe, sản xuất tới kinh doanh, hậu mãi, bao gồm Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại.

Vừa qua, VinFast đã thực hiện tái cấu trúc sâu rộng khi công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ mảng sản xuất tại Việt Nam.

Theo hồ sơ gửi SEC ngày 12/5, hãng xe điện Việt Nam sẽ tách một số tài sản của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) sang pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại doanh nghiệp này.

Tài sản được chuyển giao gồm 2 nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, giá trị chuyển nhượng khoảng 13.309,6 tỷ đồng . Đáng chú ý, bên nhận chuyển nhượng cũng tiếp quản phần lớn các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của VinFast, ước tính khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026. Sau giao dịch, VinFast Việt Nam sẽ gần như “sạch nợ”.

Nhóm nhận chuyển nhượng gồm CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai, Công ty Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng, trong đó, Công ty Tương Lai nắm 49% vốn.

Sau giao dịch, Công ty Tương Lai sẽ sản xuất ôtô điện theo đơn đặt hàng của VinFast.

Bản chất của giao dịch này được doanh nghiệp giải thích là mô hình "asset-light" đang được các công ty trên thế giới áp dụng trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động.

Về hoạt động, VinFast vẫn hoạt động bình thường và vẫn là tài sản trực thuộc ông Phạm Nhật Vượng. Sau khi Công ty Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng mua lại VFTP, gồm 2 nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu, còn ở Việt Nam sẽ thuê Công ty Tương Lai sản xuất.