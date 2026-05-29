Giá vàng tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng 2,5 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (29/5) để hồi phục về mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 29/5. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này đã tăng tới 2,5 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (28/5). Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vẫn được SJC giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra tại mốc 160 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây là đợt tăng mạnh hiếm hoi của vàng miếng SJC trong tuần qua. Chỉ trong hai phiên giao dịch liền trước, mặt hàng này đã trải qua nhịp giảm sâu liên tục và mất tới 4 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi mạnh trong phiên sáng nay, giá vàng miếng hiện vẫn chưa thể lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong một tuần qua. So với 7 ngày trước, giá mặt hàng này hiện vẫn thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng, cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng một tuần trước vẫn đang lỗ trên 5 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẬT TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 157 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 160

Diễn biến tăng mạnh cũng được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, với mức tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng sáng nay.

Sau điều chỉnh, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh mức 156,8-157 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 159,8-160 triệu đồng. Riêng Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở mức 157 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng vọt của giá vàng trong nước chủ yếu có tác động từ diễn biến giá vàng thế giới.

Cụ thể, giá vàng thế giới đã hồi phục lên trên vùng 4.500 USD /ounce, tức tăng gần 10 USD so với giá mở cửa sáng nay và tăng hơn 50 USD so với sáng hôm qua. Kim loại quý bật tăng trở lại nhờ giá dầu hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn.

Bên cạnh đó, giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số này đã tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 3,8% trong 12 tháng, đúng như kỳ vọng thị trường. Dữ liệu này giúp vàng được hỗ trợ phần nào vì cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.