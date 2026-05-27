Giá vàng trong nước giảm thủng đáy 4 tháng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng 27/5, chủ yếu do ảnh hưởng từ sự suy yếu của giá vàng thế giới.

Giá vàng miếng SJC lùi sâu khỏi mốc 161 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 27/5. Ảnh: Đức Anh.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay (27/5), diễn biến suy yếu bao trùm lên toàn bộ thị trường vàng miếng và vàng nhẫn trong nước. Mức giảm chủ yếu lên tới gần 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 800.000 đồng so giá chốt phiên liền trước.

Vùng giá 160,7 triệu đồng/lượng hiện cũng được các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… áp dụng với mặt hàng vàng miếng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, với phiên giao mạnh sáng nay, giá vàng miếng đã chính thức thủng đáy 4 tháng. Diễn biến này khiến toàn bộ người mua vàng từ cuối tháng 1 đến nay đều đang thua lỗ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM THỦNG ĐÁY 4 THÁNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong sáng nay. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn tròn 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch tại 157,5 - 160,5 triệu/lượng. Đây cũng là vùng giá bán vàng nhẫn tròn trơn mà PNJ, DOJI đang áp dụng.

Trong khi đó, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn ở 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng áp dụng giá bán vàng nhẫn 999 tại 158 - 160 triệu đồng/lượng.

Đà giảm trong phiên sáng nay cũng kéo giá vàng nhẫn xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1, khiến nhiều người mua vàng ở vùng giá đỉnh hồi cuối tháng 2 đang chịu khoản lỗ hơn 33 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm nhẹ gần 5 USD so với khi mở cửa, hiện chạy quanh vùng 4.501 USD /ounce. Đây đã là mức phục hồi của mặt hàng này do đêm qua có lúc giá vàng thế giới rơi thẳng xuống mốc 4.485 USD /ounce.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lạm phát gia tăng và sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất, trong khi nhu cầu vàng và bạc đang được định hình lại bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 18 triệu đồng/lượng.