Giá vàng thế giới rớt mạnh

Giá vàng thế giới giảm về vùng đáy thấp nhất 2 tháng qua, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Iran và Mỹ chưa có dấu hiệu kết thúc.

Kết phiên giao dịch ngày 27/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm xuống 4.455,5 USD/ounce, và hiện tiếp tục lùi về dưới mốc 4.420 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Hiện, giá vàng thế giới đang được giao dịch dưới vùng giá 4.420 USD /ounce, nối dài đà lao dốc từ phiên 27/5 trước đó (giờ Mỹ). Đây là mức giá thấp nhất trong 2 tháng qua.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng chốt phiên 27/5 giảm 1,2% xuống 4.448,4 USD /ounce.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3,2% xuống còn 74,46 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 2,1% xuống 1.916,90 USD /ounce, trong khi palladium tăng nhẹ 0,1% lên 1.386,47 USD /ounce.

Trên thị trường dầu thô, chốt phiên giao dịch ngày 27/5, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ cũng đều giảm hơn 5% về lần lượt 94,2 USD /thùng và 88,6 USD /thùng.

Đến khi mở cửa phiên giao dịch sáng 28/5, dầu Brent quay đầu tăng hơn 1,81% lên 96 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 1,86% lên 90,33 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu Brent và dầu WTI lần lượt giao dịch ở mức 93,9 USD /thùng (+1%) và 90,3 USD /thùng (+1,8%).

Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã khiến giá dầu Brent tăng vọt, làm dấy lên nỗi lo lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất, theo Reuters.

Còn tại thị trường chứng khoán Mỹ, đà tăng của nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng đã giúp chỉ số Dow Jones đóng cửa phiên 27/5 ở mức cao kỷ lục, trong khi S&P 500 và Nasdaq gần như đi ngang, khi nhà đầu tư tạm chững lại sau đợt tăng mạnh nhờ AI và thận trọng theo dõi các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông.

Dù vậy, mức tăng nhẹ cũng đủ để đưa chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục đóng cửa mới trong ngày thứ 2 liên tiếp. Chỉ số Dow Jones kết phiên tăng 182,6 điểm (0,36%), lên 50.644,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,24 điểm (+0,02%), lên 7.520,36 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 18,55 điểm(+0,07%) lên 26.674,74 điểm.

Diễn biến trái chiều giữa thị trường kim loại và chứng khoán liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Mới đây, truyền hình nhà nước Iran đưa tin theo một thỏa thuận khung với Mỹ, Tehran sẽ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng, bao gồm cả việc Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran.

Tuy vậy, thị trường vẫn cho rằng lạm phát do giá năng lượng tăng sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm nay.

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương Mỹ cần tập trung kiểm soát các rủi ro lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng, dù hiện tại vẫn quá sớm để dự đoán thời điểm thay đổi mức lãi suất chính sách.

Nhà đầu tư hiện chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào ngày 28/5 (giờ Mỹ) để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ.