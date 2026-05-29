Giá vàng thế giới tăng dựng đứng từ đáy

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại trên 4.500 USD sau thông tin Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong phiên giao dịch 28/5, giá vàng thế giới phục hồi trở lại trên 4.500 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 28/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới đã ghi nhận một nhịp lao dốc thẳng đứng từ 4.457 USD /ounce xuống 4.372 USD /ounce. Tuy nhiên, sau thông tin Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, giá kim loại quý đã đảo chiều tăng vọt trở lại lên 4.515 USD /ounce, tức phục hồi hơn 120 USD từ vùng đáy trong phiên.

Tính đến cuối phiên, giá vàng ghi nhận mức tăng 39,5 USD so với phiên liền trước lên 4.494,9 USD /ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng kết phiên 1,1% lên 4.532,4 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý tiếp tục tăng hơn 10 USD lên vùng 4.504 USD /ounce.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 75,6 USD /ounce, giá bạch kim gần như đi ngang ở mức 1.918,95 USD /ounce, còn giá palladium giảm 1,4% xuống còn 1.371,52 USD /ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô trải qua phiên giao dịch 28/5 đầy biến động, khi các nhà giao dịch cân nhắc những thông tin trái ngược về tiến triển của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, theo Reuters.

Cụ thể, hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 chốt phiên giảm 0,6%, xuống còn 93,71 USD /thùng. Hợp đồng dầu WTI tại Mỹ lại kết phiên tăng 0,3%, lên 88,9 USD /thùng. Đến khi mở cửa phiên giao dịch sáng 29/5, giá dầu Brent giảm thêm 0,9% xuống 91,8 USD /thùng; trong khi dầu WTI giảm 1,1% xuống 87,8 USD /thùng.

Đối với diễn biến tại thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones tăng 24,69 điểm (+0,05%), lên 50.668,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 43,27 điểm (+0,58%), lên 7.563,63 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 242,74 điểm (0,91%) lên 26.917,47 điểm.

Thị trường tài chính toàn cầu liên tục diễn biến trái chiều khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao thông tin về chiến sự Mỹ - Iran. Mới đây, các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai nước, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn, trong khi truyền thông nhà nước Iran khẳng định văn bản cuối cùng chưa được hoàn tất.

Theo Axios và 4 nguồn tin khác, thỏa thuận dự kiến kéo dài lệnh đình chiến thêm 60 ngày và cho phép tàu thuyền lưu thông bình thường qua tuyến hàng hải chiến lược Hormuz, trong lúc các nhà đàm phán tiếp tục xử lý những vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân của Iran.

Nếu giới lãnh đạo của 2 nước thông qua, đây sẽ là bước tiến lớn nhất hướng tới hòa bình kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Thông tin về thỏa thuận tiềm năng xuất hiện sau một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa hai nước - diễn biến mới nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4.