Cầu giảm kẹt xe cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông xe kỹ thuật

Sáng 8/11, Masterise Homes thay mặt chủ đầu tư đã tổ chức lễ thông xe cầu đường Liên Phường. Đây là trục giao thông huyết mạch tại khu đông TP.HCM, góp phần giảm tải cho nút giao An Phú.

Cầu đường Liên Phường - trục giao thông huyết mạch tại khu đông TP.HCM, góp phần giảm tải cho nút giao An Phú đã thông xe kỹ thuật sáng 8/11. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP.HCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 660 m, vận tốc thiết kế trên đường 60 km/h, thiết kế đường rộng 60 m.

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7 km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú, nút giao lớn nhất TP.HCM.

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) cho biết việc thông xe dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân.

"Chúng tôi biểu dương tinh thần chủ động, hợp tác của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án Masterise Homes trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà thầu để hoàn thiện công trình đúng tiến độ", bà Thủy nói và nhấn mạnh cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” với sự tham gia của gần 5.000 người cũng diễn ra tại khu đô thị The Global City. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song sự kiện thông xe, chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” lần thứ 1 năm 2025 đã diễn ra trong không gian khu đô thị The Global City, nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường Bình Trưng cùng tham gia đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo.

Hoạt động thu hút gần 5.000 người tham dự, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân.