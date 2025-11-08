Cầu 9.000 tấn ở TP.HCM vừa cao thêm gần 1 m

Cầu Bình Phước 1 là cây cầu thứ hai, sau cầu Bình Triệu 1, được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP.HCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Thay vì tháo dỡ hoặc xây mới, hệ thống kích nâng thủy lực sẽ đồng loạt "đẩy" cả khối cầu lên thêm 1,25 m để đáp ứng nhu cầu thông tàu thuyền lớn.

Ông Nguyễn Tiến Hải, kỹ sư thiết kế chính công trình, cho biết sau khi tích lũy kinh nghiệm từ dự án nâng cầu Bình Triệu 1, tiến độ thi công cầu Bình Phước 1 được đẩy nhanh, trơn tru hơn. Đội ngũ kỹ sư và công nhân phối hợp nhịp nhàng, thao tác kỹ thuật và giám sát cũng nhuần nhuyễn hơn.

Theo ông Hải, trên công trường có khoảng 100 kỹ sư và công nhân. Do áp lực hoàn thành nâng cầu và thông xe kịp tiến độ dự án, đội ngũ vẫn thi công cả khi trời mưa, nhưng yếu tố an toàn vẫn đặt lên hàng đầu.

Hệ thống kích nâng thủy lực sẽ kết nối với hệ thống máy tính trung tâm đặt trên mặt cầu bằng hệ thống dây thủy lực và sensor đo chuyển vị hành trình với sai số chỉ khoảng 0,1 mm.

Ông Nguyễn Bảo Quý, kỹ sư điều khiển hệ thống máy tính trung tâm, đang tập trung cao độ làm việc. Khi sensor điều khiển chuyển vị đồng đều tất cả liên nhịp, ông Quý sẽ bấm nút trên bảng điều khiển của bộ phận máy tính, khi đó dầu sẽ được bơm vào dây thủy lực để kích thủy lực bắt đầu nâng lên.

Phần nhịp cầu được chia thành 3 liên nhịp, nhà thầu sẽ kích nâng tuần tự từng liên, mỗi liên nhịp được nâng lên 4 cm rồi đến liên kế tiếp, sau đó lặp lại trình tự nâng cho cả cầu đến độ cao cần thiết. Mỗi ngày, cầu Bình Phước 1 được nâng khoảng 8 cm.

Mỗi lần nâng mức nhỏ và đều nên xe máy vẫn có thể lưu chuyển bên trên. Ôtô được điều tiết qua cầu Bình Phước 2.

Tại ranh giới giữa các liên nhịp, nhà thầu đã lắp đặt các tấm thép giúp xe chạy thuận lợi.

Cầu tạm bằng sắt được dựng ở hai đầu cầu, đảm bảo lối đi cho xe máy và người đi bộ trong thời gian cầu chính được nâng cấp.

Sau khoảng 3 tuần kích nâng, phần liên nhịp đã bắt đầu tách ra khỏi đầu mố cầu. Hiện, cầu đã được nâng hơn 85 cm, khoảng 7-8 ngày tiếp theo cầu sẽ được nâng lên bằng với hàng sắt, hoàn thành độ cao theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành kích nâng, đơn vị thi công sẽ nâng xà mũ, đá kê gối, thử tải và khai thác toàn bộ cầu trở lại vào cuối năm nay.

Với tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 111 tỷ đồng , theo kỹ sư chính công trình, giải pháp nâng cầu thay vì xây mới giúp tiết kiệm ngân sách gấp 5 lần.

Sau khi hoàn tất công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổng kết, rà soát, lập danh sách các cầu có tĩnh không thấp hoặc xuống cấp để lên kế hoạch ưu tiên nâng hoặc thay mới.

Sau khi hoàn tất việc nâng cầu Bình Triệu 1, đội “thần đèn” tiếp tục có mặt tại cầu Bình Phước 1 (Quốc lộ 1A), khẩn trương chuẩn bị nâng tĩnh không thêm 1,25 m nhằm đảm bảo lưu thông thủy trên sông Sài Gòn.

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất công đoạn kích nâng và đang thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã đi được 1/3 chặng đường, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Khi đó, toàn bộ kết cấu nặng khoảng 11.000 tấn sẽ được nâng cao lên hơn 1 m.

