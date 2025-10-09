Cận cảnh cầu Bình Phước 1 phía đông TP.HCM sắp cao thêm 1,25 m

Cầu Bình Phước 1 dài gần 480 m và rộng hơn 11 m, nối phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình (TP.HCM), được đưa vào khai thác từ năm 2003. Hiện cầu có tĩnh không khoảng 6 m, thấp hơn so với quy chuẩn quy hoạch.

Sáng 8/10, lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ ôtô, xe 3 bánh qua cầu Bình Phước 1, chỉ cho phép xe máy và người đi bộ lưu thông. Nhiều rào chắn, biển báo và barie được dựng dọc hai đầu cầu.

Do mặt đường bị thu hẹp và lưu lượng xe lớn, vào giờ cao điểm, khu vực hai đầu cầu thường xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Hai cầu sắt tạm đang được lắp dựng ở hai đầu cầu Bình Phước 1, tạo lối lưu thông cho xe máy và người đi bộ trong thời gian thi công nâng tĩnh không cầu chính.

Hệ thống kích thủy lực đồng bộ - thiết bị trọng yếu cho quá trình nâng cầu cũng đã được tập kết và tinh chỉnh tại khu vực trụ chính

Khu vực hai đầu mố cầu được gia cố móng trụ và lắp đặt cọc khoan nhồi, đảm bảo độ ổn định khi công trình được nâng lên.

Công nhân bắt đầu lắp đặt các dàn thang thép, tạo lối lên xuống giữa mặt cầu và dầm chính để phục vụ công tác thi công, kiểm tra và lắp đặt thiết bị nâng trong giai đoạn chuẩn bị nâng tĩnh không cầu.

Song song đó, các tuyến ống nước D450 và dây điện chạy dọc hành lang cầu cũng được di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau khi hoàn thành, cầu Bình Phước 1 sẽ đạt tĩnh không 7 m, được kỳ vọng khơi thông luồng tàu thuyền trên sông Sài Gòn, đồng thời giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông thành phố.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết công tác chuẩn bị đang đi đúng tiến độ, dự kiến cầu Bình Phước 1 sẽ được nâng hoàn tất vào cuối năm nay. Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu thông thuyền mà còn giúp giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã đi được 1/3 chặng đường, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Khi đó, toàn bộ kết cấu nặng khoảng 11.000 tấn sẽ được nâng cao lên hơn 1 m.

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất công đoạn kích nâng và đang thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.

