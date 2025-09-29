Cầu Bình Triệu 1 vừa cao thêm 1,08 m

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất công đoạn kích nâng và đang thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.

Công tác kích nâng cầu đã bắt đầu từ ngày 26/8, đến nay đã nâng lên chiều cao đúng quy định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hôm nay (ngày 29/9), cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành nâng thêm chiều cao 1,08 m theo kế hoạch và đang thực hiện hiệu chỉnh.

"Ngày mai hiệu chỉnh xong, nhà thầu sẽ di chuyển thiết bị điều hành kích ra khỏi công trường. Sau đó đơn vị sẽ thi công xà mũ nâng cao, khối kích, đá kê gối mới và chuyển tải trọng song song với làm đường đầu cầu. Kế đó sẽ thử tải trước khi đưa vào khai thác", ông Quang nói.

Dự kiến ngày 30/11, các hạng mục trên sẽ hoàn tất và bảo đảm để cầu vận hành an toàn. Trong giai đoạn này, xe máy vẫn lưu thông bình thường.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 sử dụng công nghệ kích nâng thủy lực để đẩy cả khối cầu 11.000 tấn lên cao, mà kết cấu nhịp cầu vẫn giữ nguyên. Giải pháp nâng cầu này không chỉ phù hợp với kết cấu còn tốt của cầu mà còn tiết kiệm đáng kể ngân sách.

Dự án đã huy động lượng kích lớn đặt dưới trụ và dầm cầu, bao gồm 76 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải 500 tấn. Hệ thống kích này sẽ kết nối vào hệ thống máy tính trung tâm đặt trên mặt cầu bằng các dây thủy lực và sensor đo chuyển vị hành trình. Toàn bộ kết cấu cầu được nâng dần nhờ hệ thống sensor có độ chính xác cao, với sai số chỉ khoảng 0,1 mm.

Ông Quang cho biết công nghệ áp dụng trong quá trình nâng cầu khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao để vận hành. Theo ông, dù công nghệ kích nâng không phải mới trên thế giới, nhưng việc nâng một cây cầu lớn với chiều cao như vậy thì ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ.

Dự án ban đầu có sự hỗ trợ của một kỹ sư nước ngoài, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ quá trình đã do các kỹ sư Việt Nam đảm trách.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết song song hoàn tất những hạng mục còn lại của cầu Bình Triệu, cầu Bình Phước 1 đang làm các công tác chuẩn bị, dự kiến ngày 10/10 bắt đầu kích không cầu.

Theo kế hoạch, cầu Bình Phước 1 sẽ nâng khoảng 1,25 m, áp dụng công nghệ và quy trình tương tự như Bình Triệu 1.

Hai dự án được kỳ vọng giúp tàu thuyền chở hàng, du lịch lưu thông trên sông Sài Gòn an toàn, êm thuận. Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu chưa đồng bộ về tĩnh không để lập kế hoạch triển khai tiếp theo.