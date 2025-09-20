Cầu 11.000 tấn ở TP.HCM được kỹ sư Việt nâng bằng kích thủy lực

Cầu Bình Triệu 1 đang được tiến hành nâng tĩnh không. Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.

Đây là cây cầu đầu tiên được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP.HCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Thay vì tháo dỡ hoặc xây mới, hệ thống này sẽ đồng loạt "đẩy" cả khối cầu lên thêm 1,08 m để đáp ứng nhu cầu thông tàu thuyền lớn.

Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết trên công trường có hàng trăm kỹ sư, công nhân phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kỹ thuật, giám sát. Đa số nhân sự ở dưới các trụ để cân chỉnh, kiểm tra, kiểm soát việc kích cầu, còn trên mặt cầu có khoảng 20 người phối hợp.

Kích thủy lực được đặt dưới trụ và dầm cầu. Dự án dùng 106 bộ kích thủy lực đặt dưới trụ và dầm cầu, trong đó 76 kích tải trọng 400 tấn, 30 kích tải 500 tấn.

Hệ thống sensor đo chuyển vị hành trình. Toàn bộ kết cấu cầu được nâng dần nhờ hệ thống sensor có độ chính xác cao, với sai số chỉ khoảng 0,1 mm.

Khi sensor này điều khiển chuyển vị đồng đều tất cả liên nhịp, kỹ sư chính sẽ “bấm nút” trên bảng điều khiển của bộ phận máy tính trung tâm, khi đó dầu sẽ được bơm vào dây thủy lực để kích thủy lực bắt đầu nâng lên.

Phần nhịp cầu được chia thành 4 liên nhịp, nhà thầu sẽ kích nâng tuần tự từng liên, mỗi liên nhịp được nâng lên 4 cm rồi đến liên kế tiếp, sau đó lặp lại trình tự nâng cho cả cầu đến độ cao cần thiết.

Mỗi lần nâng mức nhỏ và đều nên có thể chịu tải xe máy bên trên.

Tại ranh giới giữa các liên nhịp, nhà thầu đã lắp đặt các tấm thép giúp xe chạy êm thuận.

Sau thời gian kích nâng, phần liên nhịp đã bắt đầu tách ra khỏi đầu mố cầu. Liên nhịp đầu đã được nâng 66 cm, khoảng 10 ngày nữa là hoàn thành độ cao cần thiết. Tại 2 mố cầu, nhà thầu bắc một cây cầu tạm để xe máy đi qua vị trí chênh lệch độ cao.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 sẽ cải thiện đáng kể khả năng lưu thông cho các phương tiện đường thủy trên sông Sài Gòn.

Với tổng mức đầu tư 133 tỷ đồng , theo chỉ huy trưởng công trình, giải pháp nâng cầu thay vì xây mới giúp tiết kiệm ngân sách gấp 5-10 lần.

Sau khi hoàn tất công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu chưa đồng bộ về tĩnh không để lập kế hoạch triển khai tiếp theo. Dự kiến trong tháng 10, cầu Bình Phước 1 sẽ được tiến hành nâng tĩnh không.

Ghi nhận ngày 15 và 16/9, tình hình giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu đã bớt căng thẳng sau khi triển khai nhiều giải pháp điều tiết giảm áp lực, hỗ trợ người dân.

TP.HCM đóng nhánh cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13 để giảm kẹt xe tại nút thắt này, nhưng chỉ hiệu quả vào buổi sáng. Do đó, việc đóng mở sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình.

Thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hai cầu dây văng Bình Khánh (sắp hợp long) và Phước Khánh (vừa tái khởi công) nổi bật với tĩnh không thông thuyền 55 m cao nhất Việt Nam.

