Khu đất 22.000 m2 gây khó cho nút giao An Phú: TP.HCM sẽ báo Thủ tướng

Theo Ban Giao thông, công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) có thể chậm tiến độ nếu 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Định Của không sớm được giải tỏa.

Theo kế hoạch cũ, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay, nhưng hiện nhánh cầu vượt N1.2 vẫn chưa hoàn thành vì vướng mặt bằng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.000 m2 (đường Lương Định Của) tại nút giao An Phú, TP Thủ Đức cũ.

Theo đó, ngày 24/10, Văn phòng UBND TP.HCM đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp về tiến độ thực hiện tại nút giao này.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú; tham mưu, đề xuất UBND TP biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý (làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích của nhà đầu tư; thủ tục thu hồi, giao đất...); tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của UBND TP báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án khu đô thị phát triển An Phú.

Ngày 30/10, Sở Tài chính đã có công văn báo cáo UBND TP và dự thảo công văn UBND TP báo cáo Thủ tướng. Hiện, UBND TP đang xem xét để báo cáo Thủ tướng hướng xử lý đối với khu đất này.

Theo Ban Giao thông, tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.000 m2 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi nhánh cầu vượt N1.2 thuộc gói thầu XL13, dự án nút giao An Phú.

Hiện, gói thầu đã hoàn thành trụ T4, T5, T7 và đang tạm dừng thi công. Công trình sẽ tiếp tục thi công mố M1, các trụ còn lại và kết cấu nhịp sau khi tiếp nhận mặt bằng khu vực 22.000 m2 đường Lương Định Của.

Theo tiến độ, gói thầu XL13 sẽ hoàn thành trong 7 tháng, kể từ khi được bàn giao mặt bằng khu đất 22.000 m2 để thực hiện di dời đường ống cấp nước D400, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông và thi công các hạng mục còn lại.

Nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận. Theo tiến độ mới, công trình dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30/6/2026.