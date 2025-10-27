TP.HCM làm rõ trách nhiệm, chốt hạn nút giao An Phú và Mỹ Thủy

UBND TP.HCM yêu cầu Ban Giao thông đảm bảo tiến độ các hạng mục tại nút giao An Phú, Mỹ Thủy, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Thường trực và Chủ tịch UBND TP.HCM nếu chậm tiến độ.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy.

Theo đó, đối với dự án xây dựng nút giao thông An Phú, UBND TP giao Ban Giao thông đảm bảo tiến độ hoàn thành nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân sự, máy móc, vật liệu... đảm bảo các tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra. Nhánh mở rộng từ đường Lương Định Của rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ hoàn thành trước ngày 30/11.

Ban Giao thông cũng được giao khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường phạm vi dự án; nghiên cứu, tổ chức phương án phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực, đặc biệt là bố trí điểm quay đầu xe phù hợp trên đường cao tốc (hướng từ cao tốc về trung tâm TP, khu vực gần đường Đỗ Xuân Hợp) trước khi vào nút giao chính để giảm tải, tránh ùn tắc tại nút và báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định.

Song song đó, khẩn trương thực hiện thủ tục lập báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định, đảm bảo pháp lý triển khai dự án.

UBND TP yêu cầu Ban Giao thông phải chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND TP, Chủ tịch UBND TP nếu chậm tiến độ triển khai dự án theo quy định.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất phân luồng của Ban Giao thông và tổ chức giải pháp phân luồng từ xa phạm vi nút giao đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngoài ra, đôn đốc chủ đầu tư dự án The Global City sớm hoàn thành cầu Rạch Chiếc góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nút giao; rà soát phương án đấu nối giao thông của khu đô thị, đảm bảo đồng bộ, không gây ùn tắc, phù hợp với tiến độ hoàn thành các tuyến đường song hành.

Đối với dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, UBND TP giao Ban Giao thông khẩn trương thực hiện thủ tục lập báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định, đảm bảo pháp lý triển khai; chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND TP, Chủ tịch UBND TP nếu chậm tiến độ triển khai dự án theo quy định.

Ban Giao thông cũng phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra.

Đối với nhánh rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống đến đường Võ Chí Công, từ đường Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định hoàn thành trước ngày 31/1/2026; các nhánh rẽ còn lại và cầu Kỳ Hà 4 hoàn thành trong tháng 2/2026. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao năm 2025.