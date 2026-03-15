Đề xuất lọc hồ sơ NƠXH: 'Người giàu' hết cửa giành suất mua?

Nhiều doanh nghiệp đề xuất giao cơ quan nhà nước xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội ngay từ đầu, thay vì để chủ đầu tư thẩm định hồ sơ, nhằm minh bạch danh sách và giảm áp lực cho doanh nghiệp.

Đảm bảo minh bạch, giảm áp lực cho doanh nghiệp

Tại hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng”, ông Lê Quang Huy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BIC Việt Nam, cho rằng quy trình xét duyệt hồ sơ đối tượng mua, thuê mua NƠXH hiện nay đang khá phức tạp, trong khi lượng hồ sơ nộp vào thường gấp nhiều lần nguồn cung căn hộ.

Theo ông Huy, hiện doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng, thu tiền và bàn giao nhà cho người dân, sau đó cơ quan quản lý mới tiến hành hậu kiểm. Trường hợp phát hiện người mua không đạt điều kiện sau hậu kiểm, thì việc thu hồi căn hộ càng phức tạp hơn.

"Khi đó, doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà, xử lý các vấn đề tài chính và làm lại toàn bộ quy trình bán hàng. Đây là rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp, trong khi lỗi có thể không xuất phát từ phía chúng tôi", ông Huy nói.

Từ thực tế này, đại diện doanh nghiệp đề xuất cơ quan quản lý nên thực hiện xét duyệt đối tượng ngay từ đầu để đảm bảo minh bạch. Về lâu dài, có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về đối tượng đủ điều kiện mua NƠXH được xét duyệt ngay trên VNeID. Khi người dân đăng ký mua nhà, doanh nghiệp chỉ cần tra cứu danh sách đã được xác nhận và tiến hành ký hợp đồng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án Kim Chung, Đông Anh cho biết, nhu cầu mua NƠXH tại nhiều dự án hiện nay tăng rất mạnh, lượng người dân đăng ký nộp hồ sơ luôn ở mức lớn.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư vừa phải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức bốc thăm lựa chọn khách hàng, đồng thời vừa làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra trong quá trình xét duyệt đang tạo ra không ít áp lực và làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Các doanh nghiệp cho rằng, nếu cơ quan nhà nước đứng ra chủ trì việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, quy trình sẽ rõ ràng và minh bạch hơn. Cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc kiểm tra, chấm điểm và xác nhận những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp khi đó chỉ đảm nhận bước cuối cùng là ký hợp đồng với những khách hàng đã được phê duyệt.

Theo các chủ đầu tư, cách làm này không chỉ giúp giảm rủi ro pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, tập trung vào nhiệm vụ chính là phát triển và xây dựng dự án.

Chấm dứt tình trạng lọt "người giàu" tranh suất mua

Chị Nguyễn Phương Lan (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, gia đình đã nhiều lần nộp hồ sơ mua NƠXH nhưng chưa trúng suất. Theo chị, việc xét duyệt hồ sơ hiện nay vẫn khiến nhiều người băn khoăn về tính minh bạch.

“Nếu Nhà nước đứng ra tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ ngay từ đầu thì sẽ rõ ràng hơn. Người đủ điều kiện thật sự mới được vào danh sách, hạn chế tình trạng người có điều kiện kinh tế vẫn tìm cách mua NƠXH”, chị Lan nói.

Tương tự, anh Trần Văn Nam (công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp ở Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người đủ điều kiện mua NƠXH trên nền tảng số sẽ giúp quá trình đăng ký thuận tiện và công bằng hơn.

“NƠXH vốn dành cho người thu nhập thấp. Nếu có hệ thống kiểm soát chặt chẽ từ đầu thì sẽ hạn chế được việc người giàu hoặc người không đúng đối tượng giành suất của người thực sự cần”, anh Nam chia sẻ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu NƠXH ngày càng lớn, việc hoàn thiện cơ chế xét duyệt đối tượng mua nhà theo hướng minh bạch, ứng dụng dữ liệu số là yếu tố quan trọng để đảm bảo chính sách an sinh này đến đúng đối tượng thụ hưởng.