Câu lạc bộ những người giàu nhất thế giới: 100 tỷ USD là chưa đủ

  • Chủ nhật, 2/11/2025 18:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơn sốt AI đã hình thành ngưỡng giá trị tài sản ròng mới, khi thế giới hiện có 6 người nắm trong tay hơn 200 tỷ USD, và vài tên tuổi khác cũng đang nhăm nhe gia nhập "câu lạc bộ" này.

Elon Musk sở hữu khối tài sản khoảng 457 tỷ USD, giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Vài năm trước, để gia nhập "câu lạc bộ giàu có nhất thế giới" cần giá trị tài sản ròng ít nhất 100 tỷ USD. Thế nhưng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã nâng ngưỡng này lên gấp đôi, hình thành một tiêu chuẩn mới cho giới siêu giàu, theo Business Insider.

Thống kê của Bloomberg Billionaires Index cho thấy toàn thế giới hiện có 6 nhân vật sở hữu khối tài sản cá nhân vượt 200 tỷ USD, bao gồm CEO Tesla Elon Musk, đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, CEO Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cùng hai nhà đồng sáng lập Google là Larry PageSergey Brin.

Nhóm này đang nắm giữ tổng cộng 1,7 nghìn tỷ USD, tương đương quy mô GDP của một quốc gia lớn. Trong đó, Elon Musk giữ vị trí hàng đầu với khối tài sản trị giá 457 tỷ USD, theo sau là Larry Ellison nhờ "cú nhảy vọt" đột phá trong năm nay, sở hữu 317 tỷ USD.

Những người còn lại là Jeff Bezos (265 tỷ USD), Larry Page (244 tỷ USD), Mark Zuckerberg (229 tỷ USD) và Sergey Brin (228 tỷ USD).

Để dễ hình dung, mỗi thành viên của nhóm này đều giàu hơn các tập đoàn nổi tiếng như PepsiCo, Uber, Walt Disney hay Intel, vốn có giá trị thị trường chỉ quanh mức 200 tỷ USD.

Chỉ trong năm 2025, tính đến hết tháng 10, tổng tài sản của "câu lạc bộ" này đã phình to thêm khoảng 330 tỷ USD.

Giới quan sát cho rằng "cơn sốt AI" chính là chất xúc tác giúp các tỷ phú công nghệ tăng mạnh tài sản trong thời gian ngắn. Đà tăng phi mã của cổ phiếu công nghệ đã kéo giá trị cổ phiếu họ nắm giữ lên mức cao kỷ lục, biến AI thành "cỗ máy kiếm tiền" mới của Thung lũng Silicon.

Người được cho là hưởng lợi lớn nhất từ AI là Larry Ellison. Cổ phiếu Oracle đã tăng 54% kể từ đầu năm, giúp giá trị cổ phiếu của ông tăng vọt, "bỏ túi" thêm 124 tỷ USD.

Kế đến là Larry Page (+76 tỷ USD) và Sergey Brin (+70 tỷ USD). Mỗi người hiện nắm giữ 6% cổ phần của Alphabet (công ty mẹ của Google), nhờ đó giá trị tài sản đều đã vượt mốc 200 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty tăng 49% trong năm nay.

Dù chưa biết cơn sốt AI sẽ kéo dài trong bao lâu, "câu lạc bộ 200 tỷ USD" chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng, khi cổ phiếu công nghệ vẫn ở vùng đỉnh, và nhiều cái tên khác đang chờ thời điểm thích hợp để gia nhập nhóm siêu giàu này.

Hai cái tên nổi bật là CEO Nvidia Jensen Huang và cựu CEO Microsoft Steve Ballmer cũng được dự báo sẽ sớm gia nhập nhóm với khối tài sản hiện nay lần lượt là 176 tỷ và 181 tỷ USD.

Họ cũng là hai tỷ phú được hưởng lợi khi nắm cổ phần lớn trong những tập đoàn đi đầu về AI. Nvidia của ông Jensen vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, tăng 51% trong năm 2025.

Trong khi đó, gã khổng lồ phần mềm Microsoft đã vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD trước khi điều chỉnh nhẹ, với cổ phiếu tăng 25% từ đầu năm nhờ chiến lược đầu tư mạnh vào AI.

Đáng chú ý, dù không thuộc nhóm công nghệ, "ông trùm" hàng hiệu Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn LVMH cũng đang rút ngắn khoảng cách khi khối tài sản của ông đã tăng 18 tỷ USD từ đầu đến nay, hiện khoảng 194 tỷ USD.

Lam Như

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • Larry Page

    Larry Page

    Lawrence Edward "Larry" Page là một doanh nhân Mỹ, nhà đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Ông hiện là giám đốc điều hành (CEO) của Alphabet Inc, công ty mẹ của Google.

    • Ngày sinh: 26/3/1973
    • Nơi sinh: Lansing, Michigan, Mỹ
    • Tài sản: 55,2 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Lucinda Southworth

  • Sergey Brin

    Sergey Brin

    Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Brin hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính 53,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 9 trên toàn thế giới (theo danh sách của Forbes).

    • Ngày sinh: 21/8/1973
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Tài sản: 53,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Anne Wojcicki
    • Con: 2

  • Uber

    Uber

    Uber là một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng di động có trụ sở tại Mỹ và hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước. Công ty sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để nhận được yêu cầu đi xe, và sau đó sẽ gửi các yêu cầu đi đến lái xe. Khách hàng sử dụng các ứng dụng yêu cầu xe đón và theo dõi vị trí chiếc xe dành riêng của mình. Uber được cho là công ty tiên phong của nền kinh tế chia sẻ.

    Bạn có biết: Tên "Uber" bắt nguồn từ chữ phổ biến và là tiến lóng "uber", có nghĩa là "cao nhất" hoặc "siêu". Từ ngày có nguồn gốc từ tiếng Đức, "über", có nghĩa là "ở trên".

    • Thành lập: 3/2009
    • Người sáng lập: Travis Kalanick, Garrett Camp
    • Trụ sở: San Francisco, California (Mỹ)

