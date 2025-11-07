CEO Nvidia đổi giọng sau phát ngôn 'Trung Quốc vượt Mỹ về AI'

Sau khi tuyên bố "Trung Quốc sẽ thắng trong cuộc đua AI", CEO Nvidia Jensen Huang nhanh chóng đưa ra phát ngôn mềm mỏng hơn, giữa lúc thị trường chip Mỹ - Trung căng thẳng.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu dự án "Đám mây AI công nghiệp" trong buổi họp báo tại Berlin, Đức ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc phỏng vấn với Financial Times bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI của hôm 5/11, CEO Nvidia Jensen Huang khiến giới công nghệ xôn xao khi cảnh báo rằng Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhờ chi phí năng lượng thấp và môi trường pháp lý linh hoạt hơn.

Những phát ngôn này được xem là cảnh báo thẳng thắn nhất từ trước tới nay của ông Huang rằng Mỹ đang đối mặt nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu toàn cầu trong công nghệ AI tiên tiến.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bài báo được đăng tải, Nvidia đã phát hành một tuyên bố chính thức từ chính ông Huang trên tài khoản X của công ty, theo CNBC.

"Tôi luôn nói rằng Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ vài phần nghìn giây trong lĩnh vực AI. Điều quan trọng là Mỹ phải tiếp tục tăng tốc để giành chiến thắng, thu hút các nhà phát triển trên toàn thế giới", ông nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, ông liên tục lập luận rằng Mỹ có thể duy trì lợi thế nếu giữ được sự phụ thuộc của các nhà phát triển vào chip AI của Nvidia - một lập luận ông thường dùng để vận động Washington nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Sau các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7, nỗ lực của ông Huang dường như đã mang lại kết quả khi Washington đồng ý nới một phần lệnh hạn chế chip. Theo kế hoạch này, Nvidia và AMD sẽ nộp cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ các dòng chip AI hiện có được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó đã chặn hoàn toàn Nvidia khỏi thị trường, mở cuộc rà soát an ninh quốc gia đối với các dòng chip của hãng. Ông Huang thừa nhận rằng thị phần của Nvidia tại Trung Quốc hiện đã "bằng 0".

Hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có cho phép chip Nvidia quay trở lại hay không, trong bối cảnh nước này thúc đẩy các công ty công nghệ trong nước chuyển sang sử dụng chip AI "nội địa hóa".

Một số chuyên gia nhận định Bắc Kinh có thể đang sử dụng quyền tiếp cận thị trường của Nvidia như "con bài mặc cả" trong đàm phán thương mại hoặc để gây áp lực buộc Washington mở rộng quyền tiếp cận với các chip bán dẫn tiên tiến hơn.

Tháng trước, khi ông Huang có mặt tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tiến hành cuộc gặp được kỳ vọng sẽ mở ra đột phá trong chính sách chip, song không bên nào nhượng bộ.

Theo Wall Street Journal, ông Trump ban đầu dự định thảo luận yêu cầu của ông Huang về việc cho phép bán thế hệ chip AI mới sang Trung Quốc, nhưng các quan chức cấp cao trong chính quyền đã phản đối mạnh mẽ.

Khi cánh cửa thị trường Trung Quốc vẫn bị "đóng băng", ông Huang có vẻ đang chuyển hướng tập trung sang những ưu tiên khác để đảm bảo tăng trưởng cho Nvidia và duy trì vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông bày tỏ lo ngại rằng các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đang tự kìm hãm mình bởi sự hoài nghi và quy định quá khắt khe, trong khi Trung Quốc đang hỗ trợ mạnh tay cho lĩnh vực năng lượng nhằm giảm chi phí cho các nhà phát triển AI trong nước.