K+ lên tiếng thông tin đóng cửa

Tối 8/12, VSTV và K+ chính thức thông báo dừng hoạt động và hoàn tiền ở Việt Nam.

K+ chính thức thông báo đóng cửa.

Sau nhiều tin đồn, thông báo của đối tác, đại lý, VSTV cũng đưa ra thông báo cuối cùng về hoạt động của doanh nghiệp. Đúng như những công bố trước đó từ SCTV, K+ sẽ chính thức đóng cửa từ 1/1/2026.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Có biết bao người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã cùng chúng tôi đón xem những trận đấu Ngoại hạng Anh đỉnh cao, trải qua những khoảnh khắc thăng hoa và bùng nổ của thể thao, hay những giây phút giải trí, đắm chìm cảm xúc trong thế giới phim ảnh.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý khách, những người đã tin yêu, đồng hành và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình K+. Những ký ức về các trận cầu đỉnh cao, những thời khắc huy hoàng đó sẽ luôn là niềm tự hào của chúng tôi, là di sản quý giá không thể phai mờ", phía K+ cho biết.

Thông báo dừng hoạt động của K+. Ảnh: K+.

Đi cùng với thông báo chia tay là cập nhật tình hình hoạt động, dịch vụ cho khách hàng. Khách dùng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh. Các thuê bao đã trả phí còn thời hạn sau ngày 31/12 có thể yêu cầu hoàn tiền tại website: https://hoantien.kplus. Nhà đài sẽ chi trả phần còn lại trong tháng 1/2026.

Trong sáng cùng ngày, FPT Play đã thông báo việc nắm giữ bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, thời hạn đến mùa giải 2031. Trước đó, K+ độc quyền giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh trong suốt 16 năm.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, đơn vị này chậm chuyển đổi trong giai đoạn Internet, định dạng phân phối qua app OTT phát triển. Vấn nạn bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng cũng ảnh hưởng lớn đến đơn vị này.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".