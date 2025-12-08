Cảnh ‘Vạn kiếm quy tông’ như phim kiếm hiệp

Một nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc đã gây sự chú ý với dàn drone hơn 30 cái hình thanh kiếm, nhằm tái hiện các cảnh biến ảo trong phim võ hiệp.

Người dân trong làng ấn tượng về cảnh tượng. Ảnh: Douyin.

Fan Shisan, một nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc và là người từng hai lần lập kỷ lục Guinness thế giới, tiếp tục kết hợp đam mê drone và kiếm thuật của mình trong một dự án mới. Lần này anh chế tạo hẳn một “phi đội” gồm các drone hình thanh kiếm có thể điều khiển bằng cử chỉ tay.

Các video trên Douyin của anh hiện ở trong top 3 mục xu hướng, với hơn 50 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt thích. Nội dung tiếp tục được lan truyền qua khán giả khu vực khác bằng những clip TikTok chia sẻ lại.

Thử nghiệm này gồm khoảng 30 drone hình kiếm lấy cảm hứng của dòng phim tiên hiệp Trung Quốc. Mỗi thanh kiếm được gắn cánh quạt ở mũi, chuôi và hai bên, cùng với hệ thống điều khiển chuyển động phản hồi theo cử động tay của Fan, cho phép anh điều khiển cả “đội quân kiếm bay” lơ lửng xung quanh mình.

Nhóm của Fan thực hiện quay nội dung trên cánh đồng ở thôn Qinggangshu, Sandaoyan. Trong video, hàng chục “phi kiếm” cất cánh theo lệnh, bay theo đội hình chính xác, rồi quay về đúng trật tự. Những người dân xung quanh mô tả cảnh tượng tái hiện ngoạn mục phân đoạn “Vạn kiếm quy tông” trong các tiểu thuyết võ hiệp.

Đằng sau thành tựu này là 5 năm theo đuổi công việc sáng tạo nội dung và liên tục cải tiến. Fan chia sẻ động lực ban đầu khiến anh bước vào lĩnh vực này cũng rất đơn giản, rằng mình muốn biến những gì đọc trong tiểu thuyết thành cảnh tượng thật ngoài đời.

Ban đầu, đội ngũ của anh sử dụng những vật liệu gần gũi như cây tre, cáp treo dây thép. Đến năm 2024, cả đội bắt đầu thử nghiệm các giải pháp tích hợp drone. Họ không xuất thân từ lĩnh vực chuyên môn, nhưng thành công nhờ khả năng hợp tác liên ngành trong một nhóm.

“Ban đầu, chúng tôi dùng 20 quạt phản lực ống, nhưng lực đẩy không đủ và phải bổ sung thêm 4 cái nữa, để có sức mạnh cần thiết. Đó chính là cách mà cảnh phi kiếm bạn thấy trong video trở thành hiện thực”, Fan cho biết.

Fan điều khiển dàn drone hơn chục thanh kiếm. Ảnh: Douyin.

Fan hiện nắm giữ hai kỷ lục Guinness thế giới liên quan đến kiếm, gồm thời gian chém 5 tờ giấy A4 đang rơi, thời gian chém xuyên 10 quả dưa hấu bằng một thanh kiếm võ thuật nhanh nhất.

Đầu năm nay, anh đã tạo ra một loại máy bay có người lái hình thanh kiếm, có thể bay lơ lửng trên không hơn 3 phút. Fan và đội ngũ 4 người khác đã mất gần hai tháng để hoàn thiện thiết kế này.

Trong video trình diễn, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm đứng trên “thanh kiếm bay”. Sau đó khi động cơ bắt đầu hoạt động, anh chậm rãi nhấc khỏi mặt đất và lơ lửng giữa không trung.

Fan Shisan chia sẻ kế hoạch về phiên bản hoàn thiện hơn của màn trình diễn vào năm 2026. Anh và đội sẽ tiếp tục tập trung vào sáng tạo nội dung, từng bước tích lũy và nâng cao về công nghệ lẫn cách trình diễn. Trong danh sách những “trò điên rồ liên quan đến kiếm”, Fan hy vọng sẽ mở rộng đàn drone của mình, đạt đến cảnh giới “vạn kiếm như một”.