Trung Quốc ra mắt robot 6 tay

Với thiết kế độc đáo nhưng dựa trên khả năng công tác đa chiều, robot 6 tay của Midea dự kiến cải thiện hiệu suất dây chuyền nhà máy lên 30%.

Ông Wei Chang giới thiệu về robot 6 tay tại diễn đàn. Ảnh: Humanoids Daily.

Ngày 5/12, tại Diễn đàn Kinh tế Mới Vùng Vịnh Lớn 2025 ở Quảng Châu, Midea đã giới thiệu MIRO U, cỗ máy họ gọi là “siêu robot hình người”. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sở hữu thiết kế bánh xe, chân, 6 tay, để đảm nhiệm các tác vụ công nghiệp phức tạp và tự động hóa với hiệu suất cao.

Robot này thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với thiết kế nhân hình truyền thống. Dù vẫn có phần đầu và thân giống con người, nó được đặt trên một khung di chuyển dạng bánh xe-chân và sở hữu 6 cánh tay sinh học, lựa chọn thiết kế Midea cho rằng giúp “vượt qua giới hạn sinh lý của con người”.

Miro U là phiên bản nâng cấp của robot hình người chạy bằng bánh xe trước đây của Midea, và sẽ sớm được đưa vào dây chuyền. Mẫu cũ làm việc cùng các máy di động tự hành (AMR), robot 4 bánh một tay, hệ thống robot Kuka và các công nhân.

Wei Chang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Midea, xác nhận rằng Miro U là mẫu robot hình người thế hệ thứ 3 trong dòng sản phẩm của công ty. Công ty đã phát triển công nghệ này hoàn toàn trong nội bộ.

Logic thiết kế của robot dựa trên khả năng cộng tác đa chiều. Miro U sử dụng các cánh tay phía dưới để nâng đỡ những bộ phận nặng, trong khi các cánh tay phía trên thực hiện những nhiệm vụ tinh vi như lắp ráp hoặc siết chặt linh kiện.

Miro U được trang bị 6 cánh tay cơ học, bánh xe di chuyển và đầu tháo lắp linh hoạt. Ảnh: Weibo.

Robot có khả năng xoay 360 độ tại chỗ và nâng theo phương dọc một cách ổn định. Điều này cho phép linh hoạt mọi hướng, trong khi con người phải xoay toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, các đầu gắn (end-effector) có thể tháo, lắp nhanh, giúp chuyển đổi giữa các dụng cụ gần như ngay lập tức

Midea đang tiến rất nhanh từ giai đoạn nguyên mẫu đến thử nghiệm thực tế. Công ty xác nhận rằng MIRO U sẽ được đưa vào Nhà máy sản xuất Máy giặt Cao cấp Wuxi trước khi sang 2026.

Theo Humanoids Daily, đây không phải là một triển khai đa dụng vì robot được giao một chỉ tiêu cụ thể. Midea cho biết MIRO U sẽ cải thiện hiệu quả trong việc chuyển đổi và điều chỉnh dây chuyền sản xuất thêm 30%. Robot không cần nghỉ ngơi, cũng như làm được công việc của 3 cặp tay cùng lúc. Bằng cách tự động điều tiết nhịp sản xuất (beat rate), Midea kỳ vọng chứng minh tính khả thi của tự động hóa phức tạp trong môi trường sản xuất linh hoạt.

Qua động thái trên, ông Wei làm rõ chiến lược robot hai nhánh của Midea. Dòng Miro (công nghiệp) tập trung vào khả năng tải nặng, độ chính xác cao và môi trường nhà máy.

Trong khi đó, dòng Meila (dịch vụ) được thiết kế cho thương mại và gia đình. Công ty cho biết các robot thuộc dòng này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến có thể thực hiện các tác vụ như vận hành máy pha cà phê hoặc di chuyển trong không gian bán lẻ. Midea dự định đưa dòng Meila vào các cửa hàng của mình để hỗ trợ hướng dẫn khách từ năm 2026.

Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và robot. Việc triển khai robot hình người trên quy mô lớn vẫn là một ưu tiên quan trọng trong chiến lược dài hạn của Midea.

Tại thị trường tỷ dân, Unitree vừa ra mắt robot hình người đầu tiên có bánh xe, được trang bị khả năng quan sát, thao tác và tự học. Robot chó mới giá 1.000 USD của Dobot đang nổi lên như một trong những thú cưng máy thông minh nhất trên thị trường.