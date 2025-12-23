Tổng giám đốc HSBC Việt Nam hiến kế cho doanh nghiệp hút vốn ngoại

Để trở nên hấp dẫn trong mắt các nguồn vốn FDI, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp nên ưu tiên nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Tổng giám đốc HSBC Việt Nam Tim Evans chỉ ra những rào cản doanh nghiệp đang gặp phải khi tiếp cận nguồn vốn FDI. Ảnh: HSBC.

Tại Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mới đây, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam Tim Evans đã có chia sẻ về vai trò của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Điều này càng quan trọng khi đặt trong bối cảnh nhu cầu vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang vượt xa khả năng cung ứng của hệ thống tín dụng trong nước.

Theo ông Tim Evans, doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận và tận dụng nguồn vốn FDI nhưng vẫn cần nỗ lực thêm nữa.

Hút vốn ngoại để tăng trưởng nội

CEO HSBC cho biết năm 2025, cùng với Tập đoàn Bảo hiểm tín dụng thuộc Chính phủ Italy (SACE), HSBC đã thu xếp được 2 khoản vay tổng trị giá 139 triệu USD do SACE bảo lãnh cho Gelex Group và Thaco Agri - hai đơn vị đầu ngành của Việt Nam.

Trước đó, năm 2022, ngân hàng cũng hỗ trợ Masan Group và công ty con The Sherpa huy động khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD , cao hơn nhiều mục tiêu ban đầu là 375 triệu USD . Giao dịch này thu hút sự quan tâm rất lớn từ thị trường với 37 bên cho vay tham gia quá trình huy động vốn.

“Việc các tập đoàn trong nước đang dần bước chân vào thị trường vốn toàn cầu được xem là hướng đi rất cần thiết để đạt được các thỏa thuận tài trợ vốn quy mô lớn, kỳ hạn dài và cơ cấu phức tạp, bao gồm các công cụ tài chính như khoản vay và trái phiếu xanh, xã hội”, ông Tim Evans nói.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những rào cản doanh nghiệp buộc phải vượt qua để tham gia sân chơi này. Trước hết là yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm, khi các nhà đầu tư và ngân hàng quốc tế dựa vào đánh giá của một bên thứ 3 như S&P, Moody’s, Fitch… để quyết định có nên cho vay hay không.

Lúc này, doanh nghiệp cần mức xếp hạng tín nhiệm tốt để tham gia thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu mà không phải trả mức lãi suất cao hơn (phần bù rủi ro).

Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa Chuẩn mực Báo cáo kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được nhiều nước trên thế giới áp dụng khiến nhà đầu tư khó so sánh, trong khi bên cho vay đòi hỏi thông tin chi tiết, đúng chuẩn và kịp thời để đưa ra quyết định có đầu tư hay không.

Các nhà đầu tư hiện nay đặt ra nhiều tiêu chí về ESG và mong muốn được liên hệ, trao đổi thường xuyên, chuyên nghiệp. Nhiều công ty Việt Nam vẫn thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp và đáp ứng đúng mong đợi, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội thu hút vốn ngoại.

Ưu tiên quản trị doanh nghiệp

Theo Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, để trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, doanh nghiệp Việt cần ưu tiên nâng cao chất lượng quản trị theo các chuẩn mực toàn cầu. Trọng tâm là xây dựng Ban quản trị hoạt động độc lập, bảo đảm quyền lợi cổ đông và tăng cường kiểm soát nội bộ, qua đó tạo dựng niềm tin và thể hiện cam kết quản lý có trách nhiệm.

Đồng thời, doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính kịp thời, chính xác và toàn diện theo tiêu chuẩn IFRS.

Báo cáo tài chính, báo cáo bền vững nên lồng ghép các chỉ số và báo cáo ESG để doanh nghiệp FDI có cái nhìn tổng thể về kết quả kinh doanh và tác động vốn.

"Việc tuân thủ ESG không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc với phần lớn khoản vốn tài chính quốc tế. Do đó, để tăng khả năng cạnh tranh và tự động thu hút các nguồn vốn ngoại phù hợp, doanh nghiệp Việt cần xây dựng một tư duy bền vững, dài hạn, tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược cốt lõi", CEO HSBC Việt Nam nói.

Ông Tim Evans đề xuất doanh nghiệp cần bắt đầu với một định hướng rõ ràng, từ việc xác định các ưu tiên chiến lược, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đặt mục tiêu có thể đo lường đến thiết lập cơ chế giám sát ở cấp quản trị cao nhất.

Để tiếp cận hiệu quả dòng vốn FDI, doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực hơn nhiều về mặt quản trị và minh bạch thông tin tài chính. Ảnh: Việt Linh.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần thúc đẩy năng lực kinh doanh căn bản bằng cách ứng dụng số hóa, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng giám sát chuỗi cung ứng và nâng cao sức bền nói chung cho doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp nên chú trọng vào sản phẩm, dịch vụ có giá trị cộng thêm cao hơn thông qua đầu tư công nghệ, R&D và đổi mới sáng tạo; củng cố chuỗi cung ứng nội địa và tăng cường liên kết với khu vực FDI.

Lãnh đạo HSBC Việt Nam cũng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần từng bước tái cơ cấu tài chính để trở nên mạnh mẽ, ổn định và lợi nhuận hơn trong mắt cộng đồng tài chính toàn cầu.

Việc cải thiện cơ cấu vốn sẽ giúp công ty tìm được điểm cân bằng tối ưu giữa tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao chất lượng rủi ro và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nhà đầu tư quốc tế cũng như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm.

Một hướng đi chiến lược khác là xây dựng sẵn nhiều dự án phù hợp với nhiều hình thức vay. Việc có trong tay nhiều dự án phù hợp và sẵn sàng cho thấy sự hiểu biết và giảm rủi ro đối với các ngân hàng thương mại nước ngoài, tổ chức Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu và nhà đầu tư tổ chức.