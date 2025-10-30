Chủ tịch TP.HCM đề nghị doanh nghiệp FDI chia sẻ công nghệ lõi

Chủ tịch TP.HCM mong muốn doanh nghiệp FDI chia sẻ với doanh nghiệp Việt Nam những giá trị về công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi để cùng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI ngày 30/10. Ảnh: BTC.

Tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết đưa TP.HCM vượt qua những thách thức như kẹt xe, ngập nước, hạ tầng chưa đồng bộ, thủ tục hành chính phức tạp... để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và FDI.

Đáng chú ý, lãnh đạo TP.HCM cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện công tác cắt giảm thủ tục hành chính - yếu tố gây khó khăn, giới hạn cơ hội hợp tác đầu tư của giới doanh nghiệp trong và ngoài nước thời gian qua.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và người dân tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, cũng như đổi mới thái độ phục vụ của chính quyền đối với doanh nghiệp và người dân.

Muốn doanh nghiệp FDI đồng hành trong chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Tại hội nghị, Chủ tịch TP.HCM nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “không để Việt Nam trở thành cứ điểm lắp ráp và gia công”, để nhấn mạnh đây là kim chỉ nam cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông Nguyễn Văn Được, định hướng này là cơ sở để TP.HCM thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

“TP.HCM luôn coi doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI là trung tâm, động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Do đó, chính quyền thành phố cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; giải quyết nhanh, đúng, đồng bộ các vướng mắc của doanh nghiệp. TP.HCM cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ ý tưởng đến khi đạt kết quả cuối cùng”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Mặt khác, lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp đồng hành bền bỉ, kiên nhẫn với thành phố để tháo gỡ những khó khăn tồn đọng thời gian qua.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm mở rộng đầu tư, đặc biệt gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

“Chúng tôi mong doanh nghiệp FDI sẽ chia sẻ với doanh nghiệp Việt những giá trị về công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi để cùng phát triển bền vững. Đi cùng nhau sẽ đi xa hơn, còn đi một mình thì chỉ đi nhanh hơn”, Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng thành công của cộng đồng doanh nghiệp FDI chính là thước đo phản ánh năng lực điều hành và chất lượng môi trường đầu tư của thành phố. Hiện, thành phố đang tận dụng tối đa các chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua, trong đó có 6 cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Hiệp hội FDI đề xuất 6 nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết TP.HCM mới đang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Tính đến cuối quý III/2025, TP.HCM có gần 20.000 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn 141,2 tỷ USD . Trong 9 tháng đầu năm, vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 7,1 tỷ USD , tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp FDI cũng đánh giá TP.HCM là đầu tàu kinh tế năng động và tiềm năng nhất Việt Nam. TP.HCM vừa là thị trường hấp dẫn, vừa có khả năng trở thành trung tâm điều phối dòng vốn khu vực.

Dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các nhà đầu tư châu Âu vẫn giữ niềm tin vững chắc và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết theo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) trong quý III/2025, Việt Nam đạt 66,5 điểm - mức cao nhất trong 3 năm qua, thậm chí vượt cả thời kỳ trước khi gặp áp lực từ thuế quan Mỹ.

Việt Nam vẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài bất chấp biến động kinh tế toàn cầu. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên để TP.HCM bứt phá, theo các doanh nghiệp FDI, TP.HCM cần cải cách sâu rộng, thực chất hơn từ thể chế, hạ tầng đến chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới một môi trường đầu tư minh bạch và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp FDI đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Trọng tâm hàng đầu là cải cách hành chính và môi trường đầu tư. Các hiệp hội đề nghị thành phố đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết tình trạng chồng chéo giữa các sở ngành.

TP.HCM cần nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi pháp luật, đặc biệt đối với các quy trình cấp phép đầu tư, đất đai, hải quan và visa.

Bên cạnh đó, các hiệp hội doanh nghiệp FDI kiến nghị TP.HCM cần có cơ chế tự chủ mạnh hơn và áp dụng thông lệ quốc tế trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính mang tầm khu vực.

Về hạ tầng và logistics, cộng đồng doanh nghiệp FDI đề xuất thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như metro, sân bay, cảng biển, đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD nhằm nâng cao tính kết nối.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững (ESG), các hiệp hội khuyến nghị TP.HCM thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, quản lý khí thải và mở rộng hợp tác công - tư (PPP) cho các dự án xanh; cùng với đó là triển khai chính sách tài chính xanh hiệu quả hơn.

Đối với nguồn nhân lực, các doanh nghiệp FDI gợi ý thành phố tăng cường đào tạo nghề, kỹ năng số và kỹ năng xanh; kết hợp hợp tác quốc tế để hình thành đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực IFRS, ESG, AI và FinTech.

Cuối cùng, các hiệp hội đề nghị TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, khuyến khích thương mại điện tử; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.