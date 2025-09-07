Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thống kê, trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD , tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.534 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD , tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký.

Vốn điều chỉnh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 8 tháng qua, khi có 996 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm đạt 10,65 tỷ USD , tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần, có 2.245 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỷ USD , tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,65 tỷ USD (chiếm 37%) giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 981,7 triệu USD ( 22%); ngành còn lại đạt 1,83 tỷ USD (41%).

Đáng chú ý, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 15,4 tỷ USD , tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng giai đoạn 2021-2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025

Tỷ USD 11.58 12.94 13.1 14.15 15.4

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,53 tỷ USD , chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,37 tỷ USD , chiếm 21,5%; các ngành còn lại đạt 2,13 tỷ USD , chiếm 19,3%.

Trong số 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,06 tỷ USD , chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỷ USD , chiếm 24%; Thụy Điển 1 tỷ USD , chiếm 9,1%; Nhật Bản 877,9 triệu USD , chiếm 8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 786,4 triệu USD , chiếm 7,1%; Đài Loan (Trung Quốc) 745,6 triệu USD , chiếm 6,8%; Mỹ 433,7 triệu USD , chiếm 3,9%.

Không chỉ hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt kết quả khả quan, mà dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng duy trì xu hướng tích cực.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt hơn 556 triệu USD , gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 150,3 triệu USD (chiếm 27% tổng vốn đầu tư); Philippines với 61,8 triệu USD (11,1%); Indonesia với 60,5 triệu USD (10,9%).

Lĩnh vực mà Việt Nam đang đầu tư nhiều nhất ra nước ngoài là sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với 111,2 triệu USD (chiếm 20 % tổng vốn đầu tư); tiếp đến là vận tải kho bãi với 109,1 triệu USD (19,6%); bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 78,6 triệu USD (14,1%)....