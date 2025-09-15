Đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe

Các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông 4 làn xe hạn chế sẽ được đầu tư lên 6 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải và đảm bảo an toàn giao thông, vốn thực hiện hơn 152.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ phương án đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam với tổng đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng, theo phương thức PPP. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài khoảng 2.055 km, quy mô từ 6 đến 12 làn xe. Đến nay đã có 1.652 km đã đưa vào khai thác. Đến hết năm nay, dự kiến còn khoảng 1.222 km cao tốc 4 làn hạn chế, gồm Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dài 43 km), Mai Sơn - Cam Lộ (dài 465 km), Quảng Ngãi - Phan Thiết (dài 580 km) và Mỹ Thuận - Cà Mau (dài 134 km).

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, Bộ Xây dựng kiến nghị đầu tư mở rộng lên 6 làn xe đoạn từ Hà Nội đến TP.HCM, gồm 18 dự án thành phần với chiều dài 1.144 km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng hơn 152.000 tỷ đồng .

Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau (dài 149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao, điều kiện thi công khó khăn, nguồn vật liệu khan hiếm.

Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án đầu tư mở rộng 15 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Phương án 1 là chia thành 2 dự án PPP để tăng hiệu quả tài chính, bao gồm đoạn phía Bắc (Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu) và đoạn phía Nam (Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây). Ưu điểm là quy mô dự án đủ lớn để các đoạn có hiệu quả cao hỗ trợ đoạn hiệu quả thấp, hạn chế vốn Nhà nước, thuận lợi trong quản lý, khai thác.

Phương án 2 là chia thành 5-6 dự án PPP, ưu điểm là quy mô vốn nhỏ, dễ thu hút nhà đầu tư song nhược điểm các dự án miền Trung ít được quan tâm, phải có vốn nhà nước hỗ trợ, dẫn tới nguy cơ triển khai thiếu đồng bộ.

Đối với 3 đoạn đang khai thác BOT là Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tổng chiều dài 178 km, tổng mức đầu tư khoảng 25.343 tỷ đồng , Bộ Xây dựng đã làm việc với nhà đầu tư để huy động doanh nghiệp tham gia.