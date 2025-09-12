Sẽ khởi công đầu tư 6 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư hoàn thiện sẽ tăng năng lực lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả dự án.

Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+.

Trong những tháng còn lại của năm nay, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành các thủ tục để khởi công đầu tư hoàn thiện những hầm đường bộ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhằm tăng năng lực khai thác và đảm bảo an toàn giao thông.

Về đầu tư hoàn thiện 9 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Xây dựng đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 6 hầm thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 và dự kiến tổ chức thực hiện theo hình thức bổ sung vào các hợp đồng tương ứng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và các ban quản lý dự án trực thuộc, nhà thầu đã khởi công các hầm gồm Sơn Triệu, Tuy An và hầm số 1 dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; đang triển khai thủ tục để khởi công 3 hầm gồm hầm Đèo Bụt, hầm số 2 và 3 Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong tháng 10/2025.

Với 3 hầm còn lại gồm Cù Mông, Núi Vung và Thần Vũ thuộc các dự án đầu tư PPP tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 sẽ rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công vào cuối năm 2025.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được đầu tư 6 hầm gồm hầm Đèo Bụt dài 778 m (đoạn Vũng Áng - Bùng); hầm số 1 dài 698 m, hầm số 2 dài 575 m và hầm số 3 dài 3.200 m (đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn); hầm Sơn Triệu dài 575 m (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) và hầm Tuy An dài 1.020 m (đoạn Chí Thạnh - Vân Phong).

Toàn bộ 6 hầm được duyệt với quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một ống hầm bên phải (bao gồm hệ thống cơ điện phục vụ khai thác).

Ống hầm bên trái triển khai đào, thi công hoàn thiện vỏ hầm để bảo vệ công trình, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong quá trình khai thác và đầu tư hoàn thiện đảm bảo quy mô chung toàn tuyến ở giai đoạn hoàn chỉnh.

"Việc đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án là cần thiết", ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho hay.

Để sớm hoàn thành các ống hầm đưa vào khai thác đồng bộ, các chủ đầu tư cũng đã đề xuất Bộ Xây dựng triển khai theo phương án bổ sung vào các hợp đồng tương ứng nhằm tranh thủ máy móc, thiết bị, nhân vật lực của nhà thầu đang thi công, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện án.