Đồng Nai phải giao mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 10

Bộ Xây dựng đề nghị Đồng Nai bàn giao ngay mặt bằng tại một số vị trí ưu tiên, đường găng tiến độ của dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú để tiếp cận công trường, sớm thi công.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dự kiến thực hiện trong 24 tháng. Ảnh: Phạm Tùng/Báo Đồng Nai.

Theo Báo Đồng Nai, Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 9500 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).

Bộ Xây dựng cho biết dự án đã tổ chức khởi công vào ngày 19/8 vừa qua, nhưng theo báo cáo của Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (doanh nghiệp dự án), đến nay, tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án còn chậm. Một số công trình, hạng mục thuộc đường găng dự án chưa được bàn giao mặt bằng để tiếp cận công trường, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thiết kế, thi công dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 10, để tổ chức thi công theo tiến độ hợp đồng dự án đã ký kết; đáp ứng yêu cầu giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2025.

Trước mắt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét bàn giao ngay mặt bằng tại một số vị trí ưu tiên, đường găng tiến độ của dự án thuộc đoạn tuyến từ Km40+700 đến Km53+600 để tiếp cận công trường, sớm triển khai thi công.

Theo Bộ Xây dựng, đây là đoạn tuyến đi qua địa phận các xã Định Quán, Phú Hòa, Tân Phú, Phú Lâm thuộc tỉnh Đồng Nai và cần phải xử lý gia tải nền đất yếu.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 có chiều dài 60 km, phân kỳ 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 1 và điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Dự án là một phần trong tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, giữ vai trò kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng , trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, phần còn lại do liên danh nhà đầu tư tự huy động.

Khi đưa vào khai thác, công trình giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt. Đây cũng là tiền đề để hoàn thiện tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (CT.27), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Trước đó, 4 huyện của tỉnh Đồng Nai cũ là Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Tân Phú đã được chuyển nguồn vốn 814 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Trong ngày khởi công 19/8, liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ đưa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và phát huy hiệu quả bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.