Tin mới nhất về đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng cho biết cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu không nằm trong hệ thống quốc lộ hay cao tốc do Bộ quản lý, mà thuộc vào phạm vi quy hoạch của TP.HCM.

Cử tri đề xuất đầu tư, xây dựng cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong bối cảnh hình thành siêu đô thị TP.HCM mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 10632 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để trả lời kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, có cử tri kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Theo Bộ Xây dựng, đối với việc đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải, Bộ ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt.

Cảng Cái Mép - Thị Vải được quy hoạch là cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế. Cảng có bến cho tàu container từ 6.000 TEU đến 24.000 TEU (container tiêu chuẩn cỡ 6 m) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng lỏng, khí đến hơn 150.000 tấn.

Đến năm 2030, khu vực cảng sẽ có 7 bến (17-18 cầu cảng) cho tàu container cỡ lớn và 2 bến (4 cầu cảng) cho tàu tổng hợp, hàng rời. Riêng khu vực Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ được phát triển căn cứ vào nhu cầu trung chuyển hàng hóa quốc tế và sự đồng bộ hạ tầng kết nối. Dự kiến đến năm 2050, khu bến Cái Mép Hạ có quy mô khoảng 17 cầu cảng.

Bộ Xây dựng cho biết Bộ Tài chính và UBND TP.HCM đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định.

Trả lời cử tri về đề xuất xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng thông tin đây là tuyến thuộc phạm vi TP.HCM (sau sáp nhập), không nằm trong hệ thống quốc lộ hay cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý.

Do đó, Bộ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến với UBND TP.HCM để nghiên cứu, cập nhật dự án cầu nối này vào quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương, Bộ Xây dựng cho biết trong quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, khu vực này đã có nhiều tuyến quan trọng, gồm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư), TP.HCM - Lộc Ninh, Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Hiện, Bộ đã giao Cục Đường sắt lập quy hoạch chi tiết các tuyến, ga khu vực đầu mối TP.HCM, đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Quản lý dự án đường sắt cũng đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và một số dự án khác.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt và Ban Quản lý dự án đường sắt trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch trung ương và địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.